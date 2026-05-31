به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان بعد از ظهر یکشنبه در جلسه کمیته انرژی استان تهران با قدردانی از پیگیری‌های انجام‌شده در حوزه انرژی، اظهار داشت: در شرایطی که کشور با تحریم، جنگ اقتصادی و فشارهای چندلایه مواجه است، استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران دارای شرایط مناسب در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر یک ضرورت راهبردی است.

وی با انتقاد از طولانی‌شدن فرآیند صدور مجوزها و تأمین زمین برای اجرای پروژه‌های انرژی خورشیدی افزود: نباید سرمایه‌گذار ماه‌ها میان دستگاه‌ها معطل بماند؛ امروز مسئله اصلی، نبود برنامه نیست، بلکه کندی برخی فرآیندهای اداری و ضعف هماهنگی میان بخش‌هاست.

استاندار تهران تأکید کرد: سیاست دولت در این حوزه روشن است و همه دستگاه‌ها باید با تشکیل یک تیم منسجم و هماهنگ، مشکلات سرمایه‌گذاران را در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین‌تکلیف کنند.

معتمدیان با اشاره به اهمیت تأمین پایدار انرژی در استان تهران تصریح کرد: استان تهران به‌دلیل جمعیت، تمرکز خدمات و نقش ملی خود، بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیم‌های سریع، عملیاتی و نتیجه‌محور در حوزه انرژی است.

وی خاطرنشان کرد: جلسات کمیته انرژی باید خروجی مشخص داشته باشد و تمرکز اصلی آن بر حل سه مسئله کلیدی برق، زمین و مجوز باشد تا طرح‌هایی که قابلیت اجرا دارند، هرچه سریع‌تر وارد مرحله عملیاتی شوند.