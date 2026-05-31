۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۵۴

تأکید استاندار تهران بر رفع موانع سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر

تهران- استاندار تهران، با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: توسعه انرژی پاک از اولویت‌های جدی دولت است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان بعد از ظهر یکشنبه در جلسه کمیته انرژی استان تهران با قدردانی از پیگیری‌های انجام‌شده در حوزه انرژی، اظهار داشت: در شرایطی که کشور با تحریم، جنگ اقتصادی و فشارهای چندلایه مواجه است، استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران دارای شرایط مناسب در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر یک ضرورت راهبردی است.

وی با انتقاد از طولانی‌شدن فرآیند صدور مجوزها و تأمین زمین برای اجرای پروژه‌های انرژی خورشیدی افزود: نباید سرمایه‌گذار ماه‌ها میان دستگاه‌ها معطل بماند؛ امروز مسئله اصلی، نبود برنامه نیست، بلکه کندی برخی فرآیندهای اداری و ضعف هماهنگی میان بخش‌هاست.

استاندار تهران تأکید کرد: سیاست دولت در این حوزه روشن است و همه دستگاه‌ها باید با تشکیل یک تیم منسجم و هماهنگ، مشکلات سرمایه‌گذاران را در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین‌تکلیف کنند.

معتمدیان با اشاره به اهمیت تأمین پایدار انرژی در استان تهران تصریح کرد: استان تهران به‌دلیل جمعیت، تمرکز خدمات و نقش ملی خود، بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیم‌های سریع، عملیاتی و نتیجه‌محور در حوزه انرژی است.

وی خاطرنشان کرد: جلسات کمیته انرژی باید خروجی مشخص داشته باشد و تمرکز اصلی آن بر حل سه مسئله کلیدی برق، زمین و مجوز باشد تا طرح‌هایی که قابلیت اجرا دارند، هرچه سریع‌تر وارد مرحله عملیاتی شوند.

