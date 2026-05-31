به گزارش خبرنگار مهر، امین حیدری عصر یکشنبه در دیدار با سرپرست تیم شمشیربازی یاسام کردستان، کسب عنوان قهرمانی این تیم در رقابتهای لیگ برتر شمشیربازی باشگاههای کشور را تبریک گفت.
بازرس کل استان کردستان با تبریک این موفقیت، قهرمانی تیم یاسام را نتیجه تلاش، پشتکار و همدلی ورزشکاران، مربیان و مدیران این تیم دانست و افزود: هر موفقیتی که به افزایش امید، نشاط و خودباوری در میان جوانان منجر شود، شایسته حمایت و تقدیر است.
حیدری با تأکید بر نقش ورزش و فعالیتهای فرهنگی در ارتقای سلامت اجتماعی، گفت: حمایت از مجموعههای ورزشی و فرهنگی صرفاً حمایت از یک باشگاه یا رشته ورزشی نیست، بلکه سرمایهگذاری برای کاهش آسیبهای اجتماعی و فراهمسازی زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای جوانان است.
وی خاطرنشان کرد: مجموعههایی که در کنار فعالیت حرفهای، نقش مؤثری در هدایت و پرورش استعدادهای نسل جوان ایفا میکنند، خدمات ارزشمندی به جامعه ارائه میدهند و باید مورد حمایت قرار گیرند.
علیرضا غلامی سرپرست تیم شمشیربازی یاسام کردستان با حضور در بازرسی کل استان، گزارشی از عملکرد و موفقیتهای این تیم ارائه کرد و قهرمانی در لیگ برتر کشور را حاصل تلاش و انسجام مجموعه یاسام دانست.
غلامی با قدردانی از رویکرد حمایتی بازرسی کل استان نسبت به ورزش کردستان، اظهار کرد: حضور میدانی مسئولان در کنار ورزشکاران و فعالان بخش خصوصی، موجب افزایش انگیزه و تقویت روحیه مجموعههای ورزشی میشود.
این دیدار در ادامه بازدیدهای میدانی و حمایتی بازرس کل استان از هیأتهای ورزشی، باشگاهها و مجموعههای خصوصی فعال در حوزه ورزش استان برگزار شد؛ بازدیدهایی که با هدف شناسایی ظرفیتها، رفع موانع و حمایت از فعالان عرصه ورزش و جوانان انجام میشود.
