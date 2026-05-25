به گزارش خبرنگار مهر، محمدامین حیدری شامگاه دوشنبه در جریان بازدید میدانی از هیأت‌های ورزشی و باشگاه‌های خصوصی استان کردستان، پای صحبت فعالان حوزه ورزش نشست و از نزدیک در جریان مشکلات، دغدغه‌ها و مطالبات آنان قرار گرفت.

این بازدید که بیش از پنج ساعت به طول انجامید، با حضور سرپرستان باشگاه‌ها، مربیان و فعالان ورزشی برگزار شد و مهم‌ترین مسائل مطرح‌شده در آن، کمبود اعتبارات، نبود اسپانسر و ضعف زیرساخت‌های ورزشی استان بود.

بازرس‌کل کردستان در ادامه با اشاره به اهمیت ورزش حرفه‌ای و همگانی در افزایش نشاط اجتماعی اظهار کرد: باشگاه‌های خصوصی، مولد ورزش قهرمانی و محل شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی هستند و باید مورد حمایت جدی قرار گیرند.

حیدری با تأکید بر ضرورت تحقق عدالت ورزشی افزود: همه استعدادهای ورزشی، فارغ از شرایط اقتصادی و جغرافیایی، باید از فرصت برابر برای رشد و پیشرفت برخوردار باشند.

وی همچنین با انتقاد از ضعف حمایت‌های مالی در حوزه ورزش، پیشنهاد داد از ظرفیت ماده ۲۷ برای واگذاری زمین به مجموعه‌های ورزشی و باشگاه‌ها استفاده شود و فضاهای ورزشی موجود نیز به شکل حداکثری در اختیار ورزشکاران قرار گیرد.

بازرس‌کل استان کردستان یکی از راهکارهای حل مشکلات مالی ورزش را هدایت ظرفیت بخش خصوصی و شرکت‌ها به سمت حمایت از ورزش دانست و تصریح کرد: هزینه‌کرد شرکت‌ها در حوزه اسپانسری ورزشی باید به‌عنوان اعتبار مالیاتی محسوب شود تا سرمایه‌ها به‌جای فرار مالیاتی، صرف حمایت از ورزش و جوانان شود.

وی همچنین خواستار تشکیل بانک اطلاعاتی حامیان ورزشی شد و گفت: باید دلایل عقب‌نشینی برخی اسپانسرها به‌صورت کارشناسی بررسی شود تا زمینه بازگشت و تداوم حمایت آنان فراهم شود.

حیدری رعایت استانداردهای سالن‌ها و اماکن ورزشی، استفاده بهینه از ظرفیت فضاهای استاندارد و اطلاع‌رسانی صحیح درباره مسابقات و ظرفیت‌های ورزش استان را نیز ضروری دانست.

بازرس‌کل کردستان در پایان تأکید کرد: سازمان بازرسی کل استان با تمام ظرفیت در کنار ورزش، جوانان و فعالان این حوزه خواهد بود و از مجموعه‌های خصوصی فعال در حوزه تولید، اشتغال و ورزش حمایت می‌کند.

در بخش دیگری از این نشست، مدیرکل ورزش و جوانان استان کردستان نیز با اشاره به همراهی بازرسی کل استان در روند احداث سالن شش‌هزار نفری، حضور دستگاه نظارتی در کنار ورزش استان را اقدامی مؤثر و امیدآفرین عنوان کرد.

فرزاد خاکی، حضور میدانی بازرس‌کل استان در جمع فعالان ورزش را اقدامی کم‌سابقه و امیدبخش توصیف کرد و گفت: برای نخستین‌بار است که یک مسئول نظارتی به‌صورت مستقیم و بدون واسطه در جمع باشگاه‌های خصوصی و هیأت‌های ورزشی حضور پیدا می‌کند و از نزدیک مسائل آنان را بررسی می‌کند.