به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر رشیدی‌حر ظهر امروز یکشنبه در جلسه بهبود کیفیت و ستاد امتحانات سوادآموزی با تشریح برنامه‌ها و اقدامات این معاونت، از آمادگی کامل برای برگزاری امتحانات و تداوم برنامه‌های ارتقای کیفیت آموزشی در حوزه سوادآموزی خبر داد.

وی با تأکید بر اهمیت امتحانات در ارزیابی اثربخشی دوره‌های سوادآموزی اظهار کرد: با برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی‌های لازم و بسیج ظرفیت‌های اجرایی، زمینه برای برگزاری منظم، دقیق و استاندارد امتحانات سوادآموزی در سطح استان فراهم شده است تا این فرآیند در فضایی آرام، منسجم و با رعایت کامل ضوابط اجرایی انجام شود.

رشیدی‌حر یکی از محورهای مهم در ارتقای کیفیت آموزش را اجرای رویکرد مدرسه‌محوری عنوان کرد و افزود: این رویکرد با ساماندهی فرآیند ثبت‌نام، بررسی دقیق مدارک هویتی، نظم‌بخشی به کلاس‌ها و تقویت نظارت‌های آموزشی، بستر مناسبی برای بهبود کیفیت یاددهی و یادگیری و مدیریت مؤثرتر فعالیت‌های سوادآموزی فراهم کرده است.

معاون سوادآموزی خوزستان با اشاره به ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی در شناسایی و جذب افراد بی‌سواد گفت: از طریق شورای پشتیبانی سوادآموزی و تعامل با نهادهایی همچون سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره)، فرآیند شناسایی، معرفی و جذب گروه‌های هدف با انسجام بیشتری در حال پیگیری است.

وی همچنین از اجرای طرح‌های مکمل در حوزه سوادآموزی خبر داد و افزود: طرح‌هایی از جمله سواد رایانه‌ای، خواندن با خانواده، سوادآموزی اتباع و طرح نماز در سطح استان در حال اجرا است. هدف از اجرای طرح سواد رایانه‌ای، توانمندسازی سوادآموزان برای بهره‌مندی از خدمات هوشمند و الکترونیکی و انجام مستقل امور روزمره است.

رشیدی‌حر در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت مشوق‌های انگیزشی برای سوادآموزان و آموزش‌دهندگان تصریح کرد: برای ارتقای کیفیت، افزایش مشارکت و تداوم اثربخش برنامه‌های سوادآموزی، بازنگری و تقویت مشوق‌های مادی و معنوی بیش از پیش ضروری است.