به گزارش خبرگزاری مهر، سعید پور علی در دیدار با رئیس مرکز راهبردی پژوهش و پیشرفت هوش مصنوعی جهاد دانشگاهی کشور، اظهار داشت: هوش مصنوعی کاربردهای گستردهای در حوزههای مختلف از جمله مطالعات اجتماعی، پژوهش، ساختارسازی و تصمیمگیری دارد و باید از ظرفیتهای آن برای تربیت نیروی انسانی متخصص بهره گرفت.
راهاندازی پژوهشکده هوش مصنوعی در دانشگاه لرستان
وی با اشاره به برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی، افزود: در استان لرستان نیز دانشگاه لرستان با راهاندازی پژوهشکده هوش مصنوعی گام مهمی در این مسیر برداشته است.
معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با بیان اینکه هوش مصنوعی امروز یک ابزار حل مسئله مبتنی بر داده است، گفت: با استفاده از الگوهای هوش مصنوعی میتوان جلسات را به شکل مؤثرتری مدیریت کرد و فرایندهای تصمیمگیری را بهبود بخشید. هوش مصنوعی یک موضوع علمی و یکی از پدیدههای مهم عصر حاضر است که باید از منظر حل مسائل به آن نگاه شود.
پور علی، تصریح کرد: یکی از پرسشهای مهم این است که تا چه اندازه هوش مصنوعی در سازمانها و نظام حکمرانی به فرهنگ تبدیل شده و چقدر امکان استفاده از آن بهعنوان یک دستیار مبتنی بر داده برای مدیران و تصمیمگیران فراهم است.
استفاده از هوش مصنوعی میتواند شتاب توسعه را افزایش دهد
وی آینده تصمیمگیری را وابسته به دادهها دانست و افزود: استفاده از هوش مصنوعی میتواند شتاب توسعه را افزایش دهد. از سوی دیگر، هر استان باتوجهبه شرایط جغرافیایی و نظام مسائل خود دارای نیازهای متفاوتی است و راهکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی نیز باید متناسب با همین نیازها طراحی شوند.
معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، عنوان کرد: هوش مصنوعی میتواند به مدیران کمک کند تا روندها را بهتر شناسایی کرده و از دادهها برای اتخاذ تصمیمات دقیقتر استفاده کنند. نسبت میان جغرافیا، هوش مصنوعی و نظام مسائل، افق گستردهای را پیشروی این فناوری قرار میدهد.
پور علی، مدیریت منابع آب، اشتغال فارغالتحصیلان دانشگاهی، توسعه گردشگری و کاهش آسیبهای اجتماعی را از مهمترین اولویتهای استان لرستان برشمرد و گفت: هوش مصنوعی میتواند در ارائه راهکارهای مؤثر برای این مسائل نقشآفرینی کند.
تربیت ۱۰۰ هزار لرستانی در حوزه هوش مصنوعی طی ۵ سال آینده
وی همچنین ایجاد آزمایشگاهها و سراهای هوش مصنوعی را فرصتی ارزشمند برای دانشجویان دانست و تصریح کرد: در سند راهبردی استان، تربیت ۱۰۰ هزار نفر در حوزه هوش مصنوعی طی پنج سال آینده موردتوجه قرار گرفته است.
معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی و انسانی لرستان اظهار کرد: بسیاری از مردم استان در کنار فعالیتهای اداری به کشاورزی و دامپروری نیز اشتغال دارند و این موضوع، همراه با ظرفیت نخبگانی قابلتوجه لرستان، فرصت مناسبی برای توسعه کاربردهای هوش مصنوعی در بخشهای مختلف ایجاد کرده است.
پور علی، اشتغال و اقتصاد دانشبنیان را از حوزههای مهم بهرهگیری از هوش مصنوعی برشمرد و گفت: آموزش مدیران برای استفاده از ظرفیتهای این فناوری نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
وی بیان کرد: هوش مصنوعی امروز به ابزاری برای حل مسائل مبتنی بر داده تبدیل شده و میتوان زمینه استفاده هدفمند از این فناوری در حوزههایی مانند مدیریت منابع آب، اشتغال، گردشگری و کاهش آسیبهای اجتماعی را فراهم ساخت.
