شهردار صدرا استیضاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای اسلامی شهر صدرا در سیصد و پنجاه و سومین جلسه رسمی خود، رأی به استیضاح شهردار این شهر داد.

مهدی کشاورزی، رئیس شورای اسلامی شهر صدرا، با اشاره به استیصاح شهردار صدرا گفت: در جلسه شماره ۳۵۳ شورا، موضوع استیضاح شهردار صدرا مطرح شد که با رأی ۷ عضو از مجموع ۷ عضو حاضر، مجتبی پارسایی از سمت شهرداری صدرا برکنار شد.

رئیس شورای شهر صدرا افزود: این تصمیم با استناد به تبصره ۲ موضوع اصلاح ماده ۸۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور اتخاذ شده و مراتب جهت طی مراحل قانونی به فرمانداری شیراز اعلام شده است.

کشاورزی در ادامه از تعیین سرپرست جدید برای شهرداری صدرا خبر داد و گفت: در همین جلسه، فرزاد انصاری (معاون اجرایی شهردار) با رأی کامل اعضای شورا به عنوان سرپرست شهرداری صدرا انتخاب و معرفی شد.

رئیس شورای شهر صدرا ضمن تقدیر از تلاش‌های مجتبی پارسایی، شهردار پیشین این شهر، بر عزم جدی شورا برای تقویت نظارت بر عملکرد شهرداری تأکید کرد.

وی تصریح کرد: شورای شهر تمام توان خود را برای کمک به اجرای صحیح برنامه‌ها و ارتقای سطح پاسخگویی به مطالبات شهروندان به کار خواهد گرفت.