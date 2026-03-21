افتتاح نمایندگی تبلیغات اسلامی در شهر صدرا

به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاح دفتر نمایندگی تبلیغات اسلامی شهر صدرا در مسجد علیابنابیطالب(ع) صبح شنبه با حضور حجتالاسلام والمسلمین ولدان مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس، حجتالاسلام والمسلمین موسوی امام جمعه شهر صدرا، جعفر قادری نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مبلغان و امامان جماعت این شهر برگزار شد.
در این مراسم مدیر کل تبلیغات اسلامی استان فارس، ضمن تأکید بر ضرورت تقویت فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی در شهر صدرا، بر آغاز فعالیت رسمی این نمایندگی تاکید کرد.
در این مراسم حجتالاسلام محمد خدا ترس طی حکمی از سوی مدیرکل تبلیغات اسلامی به عنوان مسئول دفتر نمایندگی تبلیغات اسلامی شهر صدرا منصوب شد.
