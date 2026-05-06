به گزارش خبرگزاری مهر،حسینعلی امیری عصر چهارشنبه در آیین افتتاح ایستگاه پمپاژ مخزن تعادلی شهر صدرا به عنوان یکی از پروژه‌های مهم سامانه آبرسانی شرق و غرب این شهر با اشاره به شرایط اخیر کشور و تهاجم دشمن، گفت: دشمن در محاسبات خود تصور می‌کرد می‌تواند ظرف مدت کوتاهی اهداف خود را محقق کند، اما ایستادگی مردم، آمادگی نیروهای مسلح و انسجام مدیریتی کشور، این محاسبات را بر هم زد.

وی با تأکید بر ضرورت اجتناب‌ناپذیر پدافند غیرعامل به عنوان یک اصل راهبردی، از نظارت مستمر و شبانه‌روزی مدیریت ارشد استان با همراهی معاونت‌های عمرانی، اقتصادی، مدیرکل حوزه و پدافند غیرعامل بر پایداری زیرساخت‌های حیاتی خبر داد.

استاندار فارس با اشاره به آمادگی کامل تیم‌های عملیاتی در مواجهه با تهدیدات، خاطرنشان کرد: با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، تمامی آسیب‌های احتمالی به شبکه‌های توزیع و زیرساخت‌های آب و برق، در کوتاه‌ترین زمان ممکن و بلافاصله پس از رفع خطر، بدون ایجاد کوچک‌ترین اختلال در روند زندگی روزمره و معیشت شهروندان ترمیم شده است؛ موضوعی که مبین تعهد دستگاه‌های اجرایی بر استمرار خدمت‌رسانی تمام‌عیار، حتی در پیچیده‌ترین شرایط امنیتی است.

امیری ضمن اشاره به چالش‌های زیرساختی شهر صدرا به دلیل تغییر الگوی مسکن از ویلایی به آپارتمانی، گفت: بازطراحی خدمات برای جمعیت ۳۲۰ هزار نفری صدرا که بزرگترین پروژه‌های مسکن ملی استان را در خود جای داده، کار دشواری است که با پیگیری‌های مستمر و اعتباری بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان در حال انجام است.

وی همچنین از پیشنهاد خود برای انتخاب فارس بهعنوان پایلوت جذب سرمایه‌گذاری خارجی و آمادگی ۶۵ فرصت سرمایه‌گذاری «بدون نام» برای ایجاد موج جدید اشتغال و جذب سرمایه‌های ایرانیان مقیم کشورهای حوزه خلیج فارس به استان خبر داد.

امیری همچنین از برنامه‌ریزی برای افتتاح هفتگی طرح‌های عمرانی، بهداشتی و خدماتی در استان خبر داد و تأکید کرد: توسعه فارس نباید در هیچ شرایطی متوقف شود و مدیران استان موظف‌اند با تمام توان در مسیر خدمت به مردم حرکت کنند.

استاندار فارس با اشاره به ضرورت مصرف بهینه انرژی، از مدیران آبفا، آب منطقه‌ای و صداوسیما خواست تا بر اساس تأکیدات رئیس‌جمهور، در زمینه آگاه‌سازی مردم و دعوت از کارشناسان برای مدیریت مصرف اقدام کنند.

