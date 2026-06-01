فرماندار شیراز: استیضاح شهردار صدرا وجاهت قانونی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علاءالدین کراماتی در خصوص استیضاح شهردار صدرا گفت: شهردار صدرا با موضوع استیضاح مواجه شد این در حالی است که بر اساس قانون باید در ابتدا زمینه استیضاح فراهم شود.

وی ادامه داد: شورای شهر صدرا تاکنون دلایل و قالب استیضاح را مطرح نکرده البته فرایند استیضاح دارای قالب های قانونی است که باید توسط این نهاد مدیریت شهری رعایت شود.

فرماندار شیراز تاکید کرد: اگر قالب اصلاح شود و شورای شهر صدرا در ابتدا اقدام به بیان سوال از شهردار صدرا اقدام کرده فرصت پاسخ نیز به وی داده شود این امکان برای شورای شهر صدرا وجود دارد که زمینه استیضاح را فراهم کنند.

کراماتی گفت: شورای شهر صدرا فرصت بیان سوال و پاسخ به شهردار این شهر را نداده است و بر اساس قانون رای صادر شده توسط شورای شهر صدرا تاکنون مورد پذیرش قرار نگرفته و شهردار صدرا باید تا زمانی که فرایند قانونی طی شود به فعالیت خود در شهرداری صدرا ادامه دهد.

وی با اشاره به اینکه استیضاح با شرایط فعلی پذیرفته نیست، ادامه داد: صحن علنی شورای شهر صدرا باید با حضور شهردار این شهر برگزار شده تا شهردار بر اساس قانون بتواند به سوالات اعضای شورای شهر پاسخ دهد و سپس رای گیری برای استیضاح شهردار انجام شود.

فرماندار شیراز تصریح کرد: شورای تطبیق پاسخ قانونی را به شورای شهر صدرا ارائه داده و مستندات قانونی که عامل رد مصوبه استیضاح شهردار نیز بوده هم در اختیار این نهاد قرار گرفته است.