۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۵۳

طباطبایی: رئیس‌جمهور ‎از خدمت به مردم عقب نخواهد نشست

معاون ارتباطات دفتر رئیس جمهور با انتشار  پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: رئیس‌جمهور ‎از خدمت به مردم عقب نخواهد نشست، چنانکه ملت ایران از مسیر همبستگی و مقاومت پا پس نخواهند گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: شایعه‌پردازی شبکه بی‌آبروی خارجی تداوم بازی‌های مضحک رسانه‌ای قبلی است. آرزوی خود را به جای واقعیت منتشر کرده‌اند.

وی افزود: رئیس‌جمهور ‎پزشکیان از خدمت به مردم عقب نخواهد نشست، چنانکه ملت ایران از مسیر همبستگی و مقاومت پا پس نخواهند گذاشت. آرزوی شکستن وحدت ملی ایرانیان را به گور می‌برند.

