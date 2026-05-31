به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: شایعه‌پردازی شبکه بی‌آبروی خارجی تداوم بازی‌های مضحک رسانه‌ای قبلی است. آرزوی خود را به جای واقعیت منتشر کرده‌اند.



وی افزود: رئیس‌جمهور ‎پزشکیان از خدمت به مردم عقب نخواهد نشست، چنانکه ملت ایران از مسیر همبستگی و مقاومت پا پس نخواهند گذاشت. آرزوی شکستن وحدت ملی ایرانیان را به گور می‌برند.