به گزارش خبرگزاری مهر، الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاعرسانی دولت با انتشار پستی در یکی از شبکههای اجتماعی نوشت: رئیسجمهور پزشکیان با تمام توان مشغول پیگیری امور کشور و خدمت به مردم است.
وی افزود: برای چندمین بار در ماههای اخیر، برخی رسانههای خارجی و شبکههای همسو با آنها شایعه استعفای رئیسجمهور را مطرح کردهاند، شایعهای که هیچ نسبتی با واقعیت ندارد و پیش از این نیز بارها تکذیب شده است.
حضرتی ادامه داد: به نظر میرسد طراحان این اخبار بیش از آنکه در پی اطلاعرسانی باشند، در آرزوی ایجاد ناامیدی، اختلاف و شکاف در انسجام ملی هستند که البته ناکام خواهند ماند.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت تاکید کرد: ملت ایران نشان داده است که در بزنگاههای مهم، فارغ از تفاوت دیدگاهها، برای حفظ منافع ملی و سربلندی کشور در کنار یکدیگر میایستد. آرزوی شکستن وحدت این ملت و گسستن پیوند دولت و مردم، همانند گذشته، محقق نخواهد شد.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت تصریح کرد، شایعه استعفای رئیسجمهور هیچ نسبتی با واقعیت ندارد و پیش از این نیز بارها تکذیب شده است.
