به گزارش خبرگزاری مهر، الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: رئیس‌جمهور ‌پزشکیان⁩ با تمام توان مشغول پیگیری امور کشور و خدمت به مردم است.



وی افزود: ‏برای چندمین بار در ماه‌های اخیر، برخی رسانه‌های خارجی و شبکه‌های همسو با آنها شایعه استعفای رئیس‌جمهور را مطرح کرده‌اند، شایعه‌ای که هیچ نسبتی با واقعیت ندارد و پیش از این نیز بارها تکذیب شده است.



حضرتی ادامه داد: ‏به نظر می‌رسد طراحان این اخبار بیش از آنکه در پی اطلاع‌رسانی باشند، در آرزوی ایجاد ناامیدی، اختلاف و شکاف در انسجام ملی هستند که البته ناکام خواهند ماند.



رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت تاکید کرد: ‏ملت ایران⁩ نشان داده است که در بزنگاه‌های مهم، فارغ از تفاوت دیدگاه‌ها، برای حفظ منافع ملی و سربلندی کشور در کنار یکدیگر می‌ایستد. آرزوی شکستن وحدت این ملت و گسستن پیوند دولت و مردم، همانند گذشته، محقق نخواهد شد.