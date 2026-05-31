به گزارش خبرگزاری مهر، کامران فرمان پور در سخنانی، اظهار داشت: طی گشت و کنترل شبانه‌روزی نیروهای یگان حفاظت محیط‌زیست لرستان در سطح مناطق تحت مدیریت، در طول هفته گذشته، نیروهای یگان ادارات حفاظت محیط‌زیست شهرستان الیگودرز، چگنی و کوهدشت موفق شدند سه گروه متخلف زیست‌محیطی را دستگیر کنند.



وی افزود: در شهرستان الیگودرز یک گروه صیاد غیرمجاز ماهی به همراه تعدادی تور ماهیگیری و چند قطعه ماهی صید شده، در شهرستان چگنی یک گروه متخلف زیست‌محیطی قبل از هر گونه اقدام به شکار به همراه یک قبضه سلاح جنگی کلاشنیکف و در شهرستان کوهدشت یک گروه صیاد غیرمجاز ماهی به همراه تور ماهیگیری و سایر ادوات صیادی کشف و ضبط شد.

مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست لرستان با اشاره به اینکه پرونده این متخلفین برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده است، گفت: نیروهای یگان حفاظت محیط‌زیست در سطح استان باتوجه‌به برنامه‌ریزی‌های انجام شده مطابق قوانین با متخلفین زیست‌محیطی برخورد می‌کند.

فرمان پور ضمن قدردانی از نیروهای یگان حفاظت محیط‌زیست استان در برخورد با متخلفین زیست‌محیطی، از عموم شهروندان و دوستداران طبیعت درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف موضوع را به نزدیک‌ترین ادارات حفاظت محیط‌زیست اطلاع و یا با سامانه شبانه‌روزی ۱۵۴۰ تماس حاصل کنند.