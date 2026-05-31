به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از دانشگاهیان دانشگاه لرستان با حضور در منزل پدر شهید والامقام پاسدار «نورالدین قلی‌پور»، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهید سرافرازِ جان فدای ایران، از پدر و مادر بزرگوار ایشان به‌پاس تربیت فرزندی رشید و دلاور، قدردانی کردند. در این دیدار، همچنین یاد و خاطره همسر و فرزندان شهید قلی‌پور که در حمله جنایت‌کارانه دشمن به مناطق مسکونی خرم‌آباد به شهادت رسیدند، گرامی داشته شد.

شهید پاسدار «نورالدین قلی‌پور» در جنگ اخیر رمضان و در مسیر دفاع از خاک پاک ایران، به درجه رفیع شهادت نائل آمد. همسر و فرزندان ایشان نیز در پی حمله ناجوانمردانه دشمنان به مناطق مسکونی خرم‌آباد، شهید شدند.

در این دیدار، مهرداد دادستانی، رئیس دانشگاه لرستان و حجت‌الاسلام مجید مؤیدی رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان لرستان، با تجلیل از مقام شامخ شهدا، بر ضرورت تداوم راه شهیدان سرافراز میهن تأکید کردند و از پدر و مادر شهید قلی‌پور به‌خاطر تربیت چنین فرزند شایسته‌ای، تقدیر کردند.

همچنین، قاسم صحرایی، معاون فرهنگی و اجتماعی، دکتر حسین حاتمی، معاون پژوهش و فناوری و دکتر مصطفی محمدی‌ضرون، مدیر امور شاهد و ایثارگران دانشگاه لرستان در این دیدار حضور داشتند.

بنابراین گزارش، شهید «نورالدین قلی‌پور»، شهیده «لیلا قلی‌پور»، شهیده «نرگس قلی‌پور»، شهیده «نگار قلی‌پور» و شهید «محمدطاها قلی‌پور» در جریان حمله جنایت‌کارانه دشمن صهیونیستی و آمریکایی به شهادت رسیدند.