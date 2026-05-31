۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۸

مسئولان دانشگاه لرستان با خانواده شهیدان «قلی‌پور» دیدار کردند

خرم‌آباد - مسئولان دانشگاه لرستان با خانواده شهیدان «قلی‌پور» از شهدای جنگ رمضان در خرم‌آباد دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از دانشگاهیان دانشگاه لرستان با حضور در منزل پدر شهید والامقام پاسدار «نورالدین قلی‌پور»، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهید سرافرازِ جان فدای ایران، از پدر و مادر بزرگوار ایشان به‌پاس تربیت فرزندی رشید و دلاور، قدردانی کردند. در این دیدار، همچنین یاد و خاطره همسر و فرزندان شهید قلی‌پور که در حمله جنایت‌کارانه دشمن به مناطق مسکونی خرم‌آباد به شهادت رسیدند، گرامی داشته شد.

شهید پاسدار «نورالدین قلی‌پور» در جنگ اخیر رمضان و در مسیر دفاع از خاک پاک ایران، به درجه رفیع شهادت نائل آمد. همسر و فرزندان ایشان نیز در پی حمله ناجوانمردانه دشمنان به مناطق مسکونی خرم‌آباد، شهید شدند.

در این دیدار، مهرداد دادستانی، رئیس دانشگاه لرستان و حجت‌الاسلام مجید مؤیدی رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان لرستان، با تجلیل از مقام شامخ شهدا، بر ضرورت تداوم راه شهیدان سرافراز میهن تأکید کردند و از پدر و مادر شهید قلی‌پور به‌خاطر تربیت چنین فرزند شایسته‌ای، تقدیر کردند.

همچنین، قاسم صحرایی، معاون فرهنگی و اجتماعی، دکتر حسین حاتمی، معاون پژوهش و فناوری و دکتر مصطفی محمدی‌ضرون، مدیر امور شاهد و ایثارگران دانشگاه لرستان در این دیدار حضور داشتند.

بنابراین گزارش، شهید «نورالدین قلی‌پور»، شهیده «لیلا قلی‌پور»، شهیده «نرگس قلی‌پور»، شهیده «نگار قلی‌پور» و شهید «محمدطاها قلی‌پور» در جریان حمله جنایت‌کارانه دشمن صهیونیستی و آمریکایی به شهادت رسیدند.

