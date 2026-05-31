به گزارش خبرگزاری مهر، جنبش الاحرار فلسطین در بیانیه‌ای در واکنش به عملیات شهادت طلبانه اخیر در جنوب بیت‌لحم، این اقدام را پاسخی به جنایات مستمر صهیونیست‌ها توصیف کرد.

این جنبش با اشاره به شکست سیاست‌های امنیتی و نظامی اشغالگران، تأکید کرد که سرکوب‌ و شکنجه نتوانسته‌اند اراده ملت فلسطین را در دفاع از سرزمین و مقدسات خود در هم بشکنند.

این بیانیه با اشاره به نقش رژیم اشغالگر در بی‌ثباتی منطقه، خاطرنشان کرد که گسترش شهرک‌سازی‌ها و تجاوزات شهرک‌نشینان، عامل اصلی تنش‌های فزاینده است.

جنبش الاحرار در پایان با فراخوان برای وحدت ملی، از تمامی نیروهای فلسطینی خواست تا با تقویت مقاومت و پایداری، از حقوق ملی خود دفاع کرده و در برابر طرح‌های کوچاندن اجباری و سلطه‌جویی صهیونیست‌ها ایستادگی کنند.

گفتنی است که در یک عملیات شهادت طلبانه در جنوب بیت لحم واقع در سرزمین‌ های اشغالی، ۲ شهرک‌نشین صهیونیست با خودرو زیر گرفته شده و زخمی شدند.

رسانه‌های فلسطینی از شهادت مجری این عملیات استشهادی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست خبر دادند.