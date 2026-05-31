حماس: «ملادینوف» عامل تشدید تنش ها در غزه است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامه حمدان، از اعضای بلندپایه جنبش حماس در گفتگو با الجزیره اظهار داشت که «نیکولای ملادینوف» فرستاده بینالمللی و نماینده عالی «شورای صلح» در غزه، به دلیل پذیرش روایتهای رژیم اشغالگر در تمامی گزارشها و جلسات خود، مسئول مستقیم تشدید تنشهای اخیر است.
این مقام حماس با انتقاد از عملکرد فرستاده سازمان ملل گفت: «ملادینوف تاکنون هیچ اقدام ملموسی در قبال تجاوزات اشغالگران انجام نداده و حتی یک بار نیز این حملات را محکوم نکرده است.» وی در ادامه خواستار آن شد که ملادینوف یا وظایف خود را به درستی انجام دهد و یا رسماً شکست خود در انجام مسئولیتهایش را به جهان اعلام کند.
وی افزود: ملادینوف با تلاش برای خنثیسازی نقش میانجیها، در واقع در حال تخریب تلاشهایی است که منجر به توافق آتشبس شده بود. اسامه حمدان در ادامه گفت: دشمن اسرائیلی از «خط قرمز» عبور کرده است و ملادینوف هیچ واکنشی نشان نمیدهد، علناً انتقاد نمیکند و به میانجیها نمیگوید که این یک نقض عهد است که باید به آن رسیدگی شود.
این مقام حماس اشاره داشت: مشروط کردن ورود «کمیته ملی مدیریت غزه» به موضوع «خلع سلاح مقاومت» از سوی ملادینوف یک باجخواهی سیاسی است که هیچ ارتباطی با مفاد توافق ندارد.
حمدان در بخش دیگری از این گفتگو افزود: تصمیم ما تا این لحظه، دادن فرصت به توافق برای موفقیت، با هدف محافظت از مردممان و توقف تجاوزات علیه آنهاست.
این مقام حماس اظهار داشت: تلاش برای حذف نقش میانجیها به توافق آسیب زده است و ما در تلاشیم تا میانجیها نقش کامل خود را برای اجرای توافق بازیابند.
حمدان تصریح کرد: گفتگو با میانجیها قطع نشده و ما بهصورت روزانه گزارشی از نقضهای اسرائیل و تخلفات ملادینوف از مفاد توافق آتشبس به میانجیها ارائه میدهیم.
وی افزود: مقاومت تمامی نقشهای خود را برای محافظت از مردم فلسطین و دفاع از آنها ایفا کرده است.
اسامه حمدان گفت: شهادت فرماندهان، دلیلی بر قدرت مقاومت در غزه است و سیاست ترورها، استقامت مردم ما را درهم نخواهد شکست.
