به گزارش خبرنگار مهر، احسان جهانیان یکشنبه شب در نشست ستاد ساماندهی سواحل، با اشاره به ارائه گزارش از سوی دستگاههای مختلف درباره اقدامات انجامشده، بر ضرورت مرور دوباره مأموریتهای تعیینشده در دستورالعمل ساماندهی سواحل تأکید کرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر، با تأکید بر ضرورت هماهنگی و آمادگی همه دستگاههای اجرایی برای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و گردشگران در فصل شنا، اظهار کرد: حفظ ایمنی شناگران و ارتقای سطح خدمات از اولویتهای اصلی ستاد ساماندهی سواحل استان است.
وی با بیان اینکه نقاط مجاز شنا در تمام نوار ساحلی باید بهصورت دقیق مشخص و برای استفاده ایمن و سالم مردم اعلام شود، افزود: تمرکز خدمات، اطلاعرسانی و استقرار امکانات باید در شناگاههای مجاز انجام گیرد تا ضمن ارتقای ایمنی، از پراکندگی اقدامات جلوگیری شود.
جهانیان همچنین با تأکید بر اهمیت آموزش نیروی انسانی در حوزه امداد و نجات، اظهار کرد: آموزش برای تربیت ناجیان غریق باید با جدیت دنبال شود و با توجه به شرایط اقلیمی و ویژگیهای متفاوت سواحل استان نسبت به سواحل کشور، میتوان از ظرفیت نیروهای شاغل در دستگاههای اجرایی که از مهارت و توانمندی لازم برخوردارند و علاقمند به همکاری هستند نیز بهره گرفت.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر با اشاره به اینکه، ظرفیت سواحل در بخشهایی همچنان مغفول مانده است، گفت: باید با برنامهریزی دقیق و بهرهبرداری صحیح، از این ظرفیت ارزشمند بهدرستی استفاده شود و همه دستگاهها برای تحقق این هدف نقشآفرینی کنند.
وی با اشاره به پیگیریهای صورتگرفته در حوزه معیشت ناجیان غریق، خاطرنشان کرد: معاون وزیر و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور خبرهای خوبی درباره حقوق و دستمزد ناجیان غریق اعلام کردهاند و امیدواریم این موضوع بهزودی نهایی و عملیاتی شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با اشاره به نقش مهم فرمانداریها در مدیریت سواحل شهرستانها خاطرنشان کرد: فرمانداران شهرستانهای ساحلی استان باید نشستهای ستاد ساماندهی سواحل شهرستان را به صورت منظم و مستمر برگزار کرده و ضمن رصد وضعیت سواحل، نسبت به رفع مشکلات و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی اقدام کنند.
در پایان این نشست، تفاهمنامه برگزاری دوره آموزشی همیار ناجی، با هدف ارتقای ایمنی سواحل و توانمندسازی نیروهای داوطلب، با مشارکت دفتر امور اجتماعی، ادارهکل آموزش و پرورش و ادارهکل ورزش و جوانان به امضاء رسید.
