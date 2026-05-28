آغاز طرح هوشمند ساماندهی سواحل شمال کشور؛ تابستانی ایمن در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه ستاد ساماندهی سواحل سه استان شمالی با حضور مسئولان کشوری و استانی برگزار شد و در آن بر اجرای یکپارچه، هوشمند و منسجم طرح تابستانی در استان‌های مازندران، گیلان و گلستان تأکید شد.

معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در این نشست با رونمایی از سامانه هوشمند پایش ساحلی اظهار کرد: اطلاعات ثبت‌شده در این سامانه، مبنای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی خواهد بود و بهره‌گیری از آن برای مدیریت علمی داده‌های ساحلی و کاهش حوادث دریایی ضروری است.

علی بطحایی هدف نهایی اجرای این طرح را ارتقای امنیت گردشگران، ایجاد تجربه‌ای ایمن و آرام برای مسافران و افزایش سرمایه اجتماعی عنوان کرد و افزود: همه دستگاه‌های اجرایی باید با آمادگی کامل وارد میدان شوند و برنامه‌های آموزشی و فرهنگی برای آگاه‌سازی مردم به‌صورت گسترده اجرا شود.

معاون وزیر کشور همچنین بر ضرورت پایش مستمر سواحل توسط فرمانداران و مدیران اجتماعی استان‌ها تأکید کرد و گفت: نظارت میدانی و استفاده از ظرفیت‌های هوشمند، نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات و کاهش مخاطرات ساحلی خواهد داشت.

در ادامه این نشست، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان نیز با تأکید بر هم‌افزایی نیروهای امدادی و انتظامی، ناجیان غریق را ستون اصلی اجرای طرح ساماندهی سواحل دانست و اظهار کرد: توجه به وضعیت معیشتی و آموزشی ناجیان غریق در حقیقت سرمایه‌گذاری برای حفظ جان انسان‌هاست.

محمد حمیدی فرهنگ‌سازی در حوزه ایمنی سفر و شنا را از مهم‌ترین راهکارهای کاهش بحران‌ها برشمرد و افزود: گلستان متعهد است با استفاده از ظرفیت‌های هوشمند و حضور فعال مدیران در میدان، تابستانی کم‌حادثه و ایمن را برای گردشگران رقم بزند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان خاطرنشان کرد: سامانه پایش هوشمند، بستری برای شفافیت و ارتقای کیفیت خدمات است و با اجرای دقیق آن، هرگونه نقص در زنجیره خدمات‌رسانی شناسایی و برطرف خواهد شد تا فرهنگ سفر ایمن بیش از گذشته در میان مسافران نهادینه شود.