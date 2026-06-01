به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه سانا، ریاستجمهوری سوریه روز یکشنبه اعلام کرد احمد الشرع، رئیس جمهوری خود خوانده سوریه، در تماس تلفنی با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، درباره روابط دوجانبه و نیز آخرین تحولات منطقهای و بینالمللی رایزنی کرده است.
بر اساس این گزارش، الشرع در این گفتوگو بر اهمیت تداوم حمایت بینالمللی از سوریه در مرحله بازسازی و بهبود شرایط داخلی تأکید کرده و گفته است که لغو تحریمهای باقیمانده میتواند گامی حیاتی در مسیر احیای اقتصاد سوریه و بهبود وضعیت معیشتی شهروندان این کشور باشد.
وی همچنین تصریح کرده است که پایان تحریمها میتواند زمینه را برای تشویق سرمایهگذاریها و بازگشت پروژههای اقتصادی و توسعهای به بخشهای حیاتی سوریه فراهم کند؛ امری که به گفته او، در تقویت روند توسعه و تثبیت اوضاع داخلی مؤثر خواهد بود.
در ادامه این تماس تلفنی، طرفین به بررسی تحولات امنیتی منطقه و چالشهای ناشی از تنشهای جاری پرداختند. احمد الشرع در این زمینه بر ضرورت اولویت دادن به راهحلهای دیپلماتیک و گفتوگو برای حل بحرانها تأکید کرد و آن را عامل مهمی در جلوگیری از تشدید تنشها و تقویت امنیت و ثبات منطقهای دانست.
از سوی دیگر، دونالد ترامپ نیز طبق اعلام سانا، علاقهمندی خود را برای پیگیری تحولات سوریه و منطقه ابراز کرده و بر اهمیت حفظ ثبات و حمایت از روند بهبود و بازسازی در سوریه تأکید کرده است.
در پایان این گفتوگوی تلفنی، دو طرف توافق کردند که رایزنیها و هماهنگیها درباره مسائل مورد اهتمام مشترک را در راستای تأمین منافع دو کشور و کمک به امنیت و ثبات منطقه ادامه دهند.
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