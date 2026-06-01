به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی یکشنبه شب در نشست با نمایندگان تعاونیهای شهرستان بر ضرورت تقویت ظرفیتهای مردمی در مسیر توسعه تأکید کرد و گفت: هیچ چیزی بدون حضور مردم شکل نمیگیرد؛ همانگونه که در جنگ اخیر نیز نقش مردم بهروشنی دیده شد.
وی با اشاره به اینکه اقتصاد پایدار نیز بر پایه مشارکت مردم معنا پیدا میکند، افزود: دولت زیرساختها را فراهم میکند، و این مردم هستند که میتوانند توان اقتصادی را بالا ببرند و چرخ تولید و توسعه را به حرکت درآورند.
فرماندار تنگستان با بیان اینکه تحقق توسعه بیشتر در شهرستان بدون بهرهگیری از ظرفیت تعاونیها ممکن نیست، اظهار کرد: اگر تنگستان بخواهد بیشتر توسعه پیدا کند، باید از تعاونیها یاری بگیریم، تعاونیها میتوانند بهعنوان بازوی توانمند مردمی در حوزههای اقتصادی، تولیدی و اجتماعی نقشآفرینی مؤثری داشته باشند.
سلیمانی با تأکید بر ضرورت افزایش توان تعاونیها، خواستار حمایت هدفمند از این بخش شد و تصریح کرد: دستگاههای اجرایی شهرستان باید همکاری لازم را با تعاونیها داشته باشند تا مسیر فعالیت و رشد آنها هموارتر شود.
وی خاطرنشان کرد: همافزایی میان بخش دولتی و تعاونیها میتواند زمینهساز رونق اقتصادی، اشتغالزایی و تحقق توسعه متوازن در شهرستان باشد.
