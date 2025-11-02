به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح یکشنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات تعاونی‌های شهرستان که با حضور مدیرکل تعاون روستایی استان بوشهر برگزار شد، اظهار داشت: در راستای سیاست‌های دولت چهاردهم مبنی بر حمایت از واحدهای اقتصادی و مردمی، باید از همه ظرفیت‌های موجود به‌ویژه تعاونی‌ها برای توسعه شهرستان بهره گرفت.

وی افزود: تعاون روستایی از ظرفیت‌های خوبی برخوردار است و دولت چهاردهم نگاه جدی و حمایتی به حوزه تعاون دارد؛ شخص رئیس‌جمهور، استاندار نیز همواره بر استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها تأکید کرده‌اند.

فرماندار دشتی با بیان اینکه زمینه صادرات محصولات تعاونی‌ها در سطح شهرستان و استان باید فراهم شود، گفت: فعال‌سازی تعاونی‌ها می‌تواند ضمن رونق تولید، زمینه افزایش اشتغال و مشارکت مردمی را در اقتصاد منطقه فراهم کند.

بهره‌گیری از نیروهای متخصص در حوزه کشاورزی

مقاتلی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از نیروهای متخصص و فارغ‌التحصیل در حوزه کشاورزی گفت: فارغ‌التحصیلان رشته کشاورزی سال‌ها آموزش دیده‌اند و می‌توانند نقش مؤثری در پیشبرد علمی طرح‌های اقتصادی و دانش‌بنیان ایفا کنند. بسیار ارزشمند خواهد بود که از این جوانان در کنار کشاورزان باتجربه استفاده شود تا ایده‌های علمی و تجربی در کنار هم قرار گیرد.

وی ادامه داد: اگر بتوانیم در کنار فعالیت‌های سنتی، رویکردی علمی و آینده‌نگر طراحی کنیم، در یک بازه چند ساله به اهداف توسعه‌ای خواهیم رسید. حمایت دولت و پیگیری مستمر مسئولان می‌تواند مسیر را برای اجرایی شدن این روند تسهیل کند.

فرماندار دشتی با اشاره به ظرفیت‌های مغفول‌مانده شهرستان دشتی در حوزه تعاونی‌ها، افزود: در این شهرستان تعاونی‌های مختلفی از جمله تعاونی زنان، دامداران و تولیدی‌های محلی وجود دارد که بسیاری از آن‌ها نیمه‌فعال هستند و با اندکی حمایت می‌توانند به تعاونی‌های نمونه استانی و حتی ملی تبدیل شوند.

تقویت ارتباطات میان بخش خصوصی

وی خواستار تقویت ارتباطات میان بخش خصوصی، خیرین و نیز دولت و نمایندگان مجلس با تعاونی‌ها شد و گفت: برای پیشرفت اقتصادی شهرستان باید همه بخش‌ها در کنار هم قرار گیرند؛ هم مدیران، هم مردم و هم نخبگان.

مقاتلی با اشاره به مشکلات ساختاری و ضعف زیرساخت‌ها در برخی تعاونی‌ها تأکید کرد: تعاونی‌ها نیازمند حمایت جدی برای نوسازی تجهیزات، تأمین منابع مالی و افزایش بهره‌وری هستند. برخی از واحدهای قدیمی به دلیل فرسودگی یا کمبود امکانات در آستانه تعطیلی قرار دارند که با نگاه ویژه مدیران استانی می‌توان از این وضعیت جلوگیری کرد.

فرماندار دشتی گفت: استفاده از ظرفیت کارشناسان، شرکت‌های دانش‌بنیان و تجربه‌های بومی می‌تواند مسیر توسعه را هموارتر کند. نگاه ما این است که تعاونی‌ها به بازوی قدرتمند اقتصادی شهرستان تبدیل شوند و مردم نتیجه واقعی همکاری و هم‌افزایی را در زندگی خود ببینند.