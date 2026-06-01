۲۷ شهید و زخمی در یکی از حملات رژیم صهیونیستی به لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری لبنان، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که جنایت رژیم صهیونیستی علیه منطقه دیرالزهرانی واقع در نبطیه طی صبح یکشنبه دست کم هشت شهید و ۱۹ زخمی برجای گذاشته است.

بر اساس این گزارش در میان شهدا و زخمی ها ۹ زن و پنج کودک دیده می شوند.

روز گذشته نیز منابع خبری از حملات رژیم صهیونیستی به حومه شهر دبین در مرجعیون و شهرک های کفر صبر و شوکین در جنوب لبنان خبر دادند.

مجدل زون در جنوب لبنان نیز در چند نوبت از سوی جنگنده های اسرائیلی بمباران شد.

جنگنده های اسرائیلی یک ساختمان ۱۲ طبقه در محله البیاض در شهر نبطیه در جنوب لبنان را بمباران کردند که این ساختمان به طور کامل ویران شد.

شهرک حبشیت نیز بمباران شد. توپخانه رژیم صهیونیستی شهرک النبطیه الفوقا را با گلوله های ممنوعه فسفری هدف قرار داد.