به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، رسانه های عبری گزارش دادند که حزب الله دامنه عملیات های خود را همزمان با شدت گرفتن تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه لبنان گسترش داده است.

بر اساس این گزارش، دامنه حملات تلافی جویانه حزب الله عکا و حیفا را نیز در بر می گیرد به طوری که برای نخستین بار از زمان به اصطلاح آتش بس لبنان دایره آتش حزب الله به مسافت ۴۰ کیلومتری رسیده است.

پیش از این ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود که آژیرهای خطر در عکا و حیفا واقع در شمال اراضی اشغالی فعال شده اند.

لازم به ذکر است تجاوزات وحشیانه زمینی و هوایی رژیم صهیونیستی علیه لبنان تاکنون سه هزار و ۳۷۱ شهید و ۱۰ هزار و ۱۲۹ زخمی برجای گذاشته است.