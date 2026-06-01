الریاض: خطر جنگ لبنان تمام منطقه و جهان را تهدید می کند 

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه سعودی «الریاض» رسانه رسمی حاکمیت سعودی در گزارشی با اشاره به تحولات لبنان نوشت: آنچه امروز در جنوب لبنان شاهد هستیم، تردیدهای جدی را در مورد آینده نظام بین‌الملل مطرح می‌کند.

این روزنامه خاطرنشان کرد که گسترش تحرکات نظامی رژیم صهیونیستی در داخل خاک لبنان و کنترل بر مواضع استراتژیک در جنوب کشور را نمی‌توان «تحولات امنیتی گذرا» دانست، بلکه باید آن را یک رویداد سیاسی با ابعادی مرتبط با مفهوم حاکمیت ملی و حق کشورها در اداره اراضی خود به دور از فشارهای نظامی تلقی کرد.

به نوشته این روزنامه، اعتبار کشورها تنها با توانایی‌شان در حفاظت از مرزهای خود سنجیده نمی‌شوند، بلکه با میزان احترام جامعه بین‌الملل به آن مرزها و عدم اجازه تبدیل قدرت نظامی به ابزاری برای تحمیل واقعیت‌های جدید سنجیده می‌شوند.

این روزنامه معتقد است که خطر تحولات لبنان در این است که تجاوزات نظامی بین کشورها تنها بر دو طرف درگیری تأثیر نمی‌گذارد، بلکه قواعد تنظیم روابط بین‌الملل را تحت تأثیر قرار می‌دهد. نادیده گرفتن حاکمیت کشورها، راه را برای بحران‌های بیشتر باز می‌کند و اعتماد به نظام حقوقی بین‌المللی را که برای جلوگیری از درگیری‌ها و ممانعت از تحمیل اراده با قدرت سلاح ایجاد شده است، تضعیف می‌کند.

الریاض با تاکید بر اینکه مسئله لبنان تنها یک مسئله داخلی یا منطقه‌ای نیست، ابراز داشت که این تحولات بخشی از یک بحث بین‌المللی گسترده‌تر در مورد آینده امنیت و ثبات در جهانی است که چالش‌ها و درگیری‌ها در آن رو به افزایش است.

این روزنامه افزود: پیامدهای این تحولات تنها به جنبه امنیتی محدود نمی‌شود، بلکه به بعد سیاسی نیز گسترش می‌یابد که با حق کشورها در اداره امور داخلی خود به دور از فشارهای خارجی مرتبط است.

این رسانه سعودی افزود که هر حضور نظامی که خود را در داخل خاک کشور دیگری تحمیل کند، آثار عمیقی بر صحنه سیاست داخلی می‌گذارد و چالش‌های بیشتری را برای نهادهای ملی ایجاد می‌کند که خود را موظف به حفظ حاکمیت و مدیریت بحران‌ها می‌بینند.

این روزنامه معتقد است که تداوم عملیات نظامی، جامعه بین‌الملل را در برابر مسئولیتی قرار می‌دهد که به میزان توانایی آن در اجرای منشورها و قطعنامه‌های مصوب مربوط می‌شود.

این مقاله تأکید کرد که عرصه کنونی توانایی نظم بین‌الملل در مقابله با بحران‌های مکرر در مناطق درگیری در سراسر جهان را زیر سوال می برد، چرا که امنیت کشورها نباید با نقض حاکمیت کشورهای دیگر محقق شود.