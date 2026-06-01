۶ زخمی درحمله مقاومت اسلامی به پایگاهی در شمال اراضی اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند در حمله‌ پهپادی مقاومت اسلامی به یک پایگاه نظامی در مرج بن عامر، ۶ نفر در بیت هیلل زخمی شدند که حال سه نفر از آنها وخیم است.

روند وقایع در جبهه جنوب لبنان تأیید می‌کند که تمام تجاوزات اسرائیل تاکنون نتوانسته است بر توانایی مقاومت در شلیک پهپاد و موشک، نه در داخل جنوب لبنان و نه در داخل اراضی اشغاالی تأثیر بگذارد.

رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند: «از ساعات اولیه صبح که آژیرها در شهرهای شمالی به صدا درآمدند، می‌توان گفت که تقریباً هر ۲۵ دقیقه یک آژیر به صدا درآمده است.»

آنها افزودند: «ما امروز حداقل ۱۴ دور آژیر در بیش از سی شهر و مکان مختلف، از جمله عکا، جایی که برای اولین بار در سه هفته گذشته آژیر به صدا درآمد، شنیده‌ایم.»

به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، در منطقه کریوت نیز هشدارهای قبلی صادر شده بود، بدون اینکه هیچ تغییر دیگری در دستورالعمل‌های فرماندهی جبهه داخلی ایجاد شود.

به علاوه از صبح شنبه، مقاومت اسلامی لبنان دامنه حملات خود را در شمال فلسطین اشغالی گسترش داده و سرعت آتش را افزایش داده است، به طوری که حملات مقاومت به شهرهای صفد و نهاریا، شهرک کریات شمونه و پایگاه رصد هوایی مرون متعلق به ارتش اشغالگر رسیده است، این حملات در پاسخ به گسترش تجاوز رژیم اسرائیل و حملات آن انجام شده که به شهادت و زخمی شدن غیرنظامیان در جنوب لبنان منجر شده است.