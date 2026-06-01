به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، ماموران پایگاه دهم پلیس اطلاعات فاتب با هدف نظارت دقیق بر فعالیت فروشندگان سلاح سرد و پیشگیری از جرایم خشن، پس از هماهنگیهای لازم با مرجع قضایی و دادگاه عمومی بخش آفتاب، اقدام به بازدید از چندین واحد صنفی در این محدوده کردند.
در جریان این بازرسیها، تعداد ۳۰۰ تیغه انواع سلاح سرد از نوع چاقوهای نامتعارف که کاربرد معمول و روزمرهای برای شهروندان نداشته و عمدتاً در نزاعهای خیابانی و اقدامات مجرمانه مورد استفاده قرار میگیرند، کشف و ضبط شد.
پلیس اعلام کرده است که برخورد با توزیعکنندگان این اقلام که امنیت و آرامش جامعه را به مخاطره میاندازند، با قاطعیت ادامه خواهد داشت.
از تمامی شهروندان گرامی تقاضا داریم ضمن همکاری با ماموران ، هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه تولید، توزیع و فروش سلاحهای سرد غیرمتعارف را از طریق شماره ۱۱۰ گزارش دهند.
حمل و استفاده از سلاح سرد علاوه بر ایجاد ناامنی برای جامعه، طبق قانون جرم تلقی شده و میتواند عواقب جبرانناپذیر و سنگین قضایی برای فرد به همراه داشته باشد.
