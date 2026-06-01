روز داغ خراسان جنوبی؛ کاهش دما از فردا

فاطمه زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس خروجی مدل‌های هواشناسی، طی ۲۴ ساعت آینده دماهای بیش‌تر از نرمال در استان ثبت خواهد شد و هوا گرمتر می‌شود.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: از فردا از شدت گرمای هوا در استان کاسته می‌شود و روند کاهشی دما در روز چهارشنبه محسوس‌تر است.

زارعی اظهار کرد: همچنین بر اساس الگوی نقشه‌های پیش‌یابی تا اواخر هقته، بر سرعت وزش باد در استان افزوده می‌شود.

وی یادآور شد: در برخی ساعات شاهد کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا خواهیم بود و هشدار سطح زرد به قوت خود باقی است.