روز داغ خراسان جنوبی؛ کاهش دما از فردا

فاطمه زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس خروجی مدلهای هواشناسی، طی ۲۴ ساعت آینده دماهای بیشتر از نرمال در استان ثبت خواهد شد و هوا گرمتر میشود.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: از فردا از شدت گرمای هوا در استان کاسته میشود و روند کاهشی دما در روز چهارشنبه محسوستر است.
زارعی اظهار کرد: همچنین بر اساس الگوی نقشههای پیشیابی تا اواخر هقته، بر سرعت وزش باد در استان افزوده میشود.
وی یادآور شد: در برخی ساعات شاهد کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا خواهیم بود و هشدار سطح زرد به قوت خود باقی است.
