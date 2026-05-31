تداوم وزش باد شدید در خراسان جنوبی؛ استقرار هوای گرم در استان

فاطمه زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی اظهار کرد: بر اساس الگوهای پیشیابی، از روز شنبه ۹ خرداد تا چهارشنبه ۱۳ خرداد، استان تحت تأثیر تقویت گرادیان فشار قرار دارد که پیامد آن وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، وقوع گردوخاک، کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا در نقاط مستعد خواهد بود.
وی با بیان اینکه در برخی مناطق مستعد، احتمال وقوع طوفان گردوخاک و بروز خسارتهای ناشی از آن نیز وجود دارد، گفت: همچنین تا روز سهشنبه دمای هوا در استان به طور میانگین بین چهار تا ۶ درجه سلسیوس بیشتر از نرمال این فصل خواهد بود.
به گفته زارعی، شهرستانهای عشقآباد، طبس، بشرویه، خوسف، سرایان، زیرکوه، اسدیه، نهبندان، بیرجند، قاینات و فردوس بیشترین تأثیر را از این شرایط جوی خواهند پذیرفت.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی ادامه داد: احتمال خسارت به تجهیزات شهری و برونشهری، آسیب به سازههای موقت و سبک، شکستن نهالها و درختان فرسوده، سقوط اجسام، کاهش کیفیت هوا و اختلال در ناوگان حملونقل به دلیل کاهش دید، بهویژه در مناطق غربی استان، از مهمترین مخاطرات این سامانه است.
وی با اشاره به افزایش مصرف انرژی در روزهای پیش رو، بیان کرد: از شهروندان خواستاریم ضمن صرفهجویی در مصرف آب و برق، از بهکارگیری وسایل پرمصرف برقی در ساعات اوج مصرف خودداری کنند.
زارعی بیان کرد: همچنین به بیماران تنفسی، سالمندان و کودکان توصیه میشود در ساعات افزایش آلودگی هوا از حضور غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و در صورت لزوم از ماسک استفاده کنند.
وی بر لزوم احتیاط در سفرهای بینشهری، خودداری از توقف خودرو در مجاورت درختان فرسوده و ساختمانهای نیمهکاره، اطمینان از استحکام سازههای موقت، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانهها و همچنین رعایت نکات ایمنی در فعالیتهای عمرانی تأکید کرد.
