به گزارش خبرنگار مهر، تازه‌ترین گزارش ایستگاه‌های هواشناسی گلستان نشان می‌دهد که علی‌آبادکتول با ثبت دمای ۱۶ درجه سانتی‌گراد، خنک‌ترین شهرستان استان در صبح امروز بوده است.

همچنین کمینه دمای ثبت‌شده در پارک ملی گلستان به ۱۴ درجه سانتی‌گراد رسید که از خنک‌ترین نقاط استان به شمار می‌رود.

بر اساس این گزارش، آق‌قلا با ثبت ۳۹ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین شهرستان گلستان در شبانه‌روز گذشته بوده است.

دمای هوای گرگان نیز صبح امروز دوشنبه به ۱۸ درجه سانتی‌گراد رسید و پیش‌بینی می‌شود حداکثر دمای مرکز استان در طول روز به ۳۲ درجه سانتی‌گراد برسد.

بررسی دمای حداقل ایستگاه‌های هواشناسی استان در صبح امروز دوشنبه نشان می‌دهد که آق‌قلا، اینچه‌برون، گنبدکاووس و هاشم‌آباد دمای ۱۹ درجه سانتی‌گراد را ثبت کرده‌اند.

همچنین بندرگز، بندرترکمن، مراوه‌تپه و مینودشت با ۲۰ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین کمینه دمای صبحگاهی استان را به خود اختصاص دادند.

کردکوی، کارکنده، دلند و کلاله نیز با دمای ۱۸ درجه سانتی‌گراد در زمره مناطق معتدل استان قرار گرفتند.

بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، روند افزایش نسبی دما در بیشتر نقاط گلستان طی ساعات روز ادامه خواهد داشت.