به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، در ادامه بازدیدها و سرکشیهای مستمر و مداوم خود از مراجع و مراکز قضایی، از یکی از مجتمعهای قضایی پایتخت بازدید به عمل آورد و با کارکنان و مسئولان آن واحد قضایی و تنی چند از مراجعان به گفتگو پرداخت.
رئیس قوه قضاییه در خلال این بازدید، طی سخنانی به ارائه تحلیلی از وضعیت کنونی کشور پرداخت و اظهار کرد: ما در یک مقطع خاص از تاریخ ایران قرار گرفتهایم و در یک نقطه عطف از انقلاب اسلامی قرار داریم. دشمن با همه سازوبرگش در برابر ما زانو زد. دشمن سه توطئه جنگ ۱۲ روزه، شبه کودتای دیماه ۱۴۰۴ و جنگ ۴۰ روزه را با هدف اضمحلال ایران طراحی کرد؛ لکن امروز خودِ سناتورها و اندیشمندان جبهه خصم، معترف هستند که جایگاه ایران اسلامی، رفیعتر از گذشته شده است و آنها حتی از این سخن میگویند که ایران، قدرت چهارم دنیا شده است.
وی افزود: دشمن در سودای آن بود که از دل جنگ تحمیلی اخیر، اغتشاش، قحطی و آوارگی بیرون بزند؛ لکن به فضل الهی و در نتیجه قدرت نظام جمهوری اسلامی ایران و هوشیاری مردم هیچکدام از این رویاهای خبیثانه دشمن، محقق نشد.
رئیس عدلیه ادامه داد: اگر چه در اقلام موردنیاز مردم، شاهد گرانی هستیم که در مورد این مهم هم باید حتما تدبیر صورت گیرد، لکن به واسطه جنگ، قحطی دامن کشور را نگرفت. از سویی دیگر، حتی برخی مشکلات که در مقاطع غیرجنگی، در کشور وجود داشت، در مقطع جنگ و پس از آن، مشاهده نشد؛ این امر، ثمرهی اقتدار و استحکام نظام جمهوری اسلامی ایران و همراهی و حضور مردم در صحنه است.
وی در ادامه به تبیین و تشریح مؤلفهها و عوامل وحدتآفرین در جامعه ایران پرداخت و خاطرنشان کرد: امروز وحدت و انسجام ملی ما در دنیا زبانزد است؛ بیش از ۹۰ شبانهروز است که ملت ایران اسلامی، سنگر خیابان را در حمایت از ولیّامر زمان و قوای مسلح خود، رها نکرده است؛ حقیقتاً مردم ما پدیدهای بینظیر را خلق کردند. این اتحاد و انسجام و میهندوستی، در دنیا نظیر ندارد.
اژهای تصریح کرد: بر همه ما فرض است که پاسدار و حامی این اتحاد و انسجام بینظیر باشیم. رهبری معظم انقلاب، حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (حفظهالله) طی مدت اخیر، بیشترین توصیه و امر را بر «وحدت گرایی» داشتهاند. اگر خود را خط و مدار ولایت میدانیم، نباید بر پیکره تنومند وحدت ملی، زخمه بزنیم.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به توطئه دشمن برای دوقطبیسازی در جامعه ایران بیان داشت: امروز آحاد ملت، فارغ از هر دیدگاه اجتماعی و سلیقه سیاسی، متحد و منسجم هستند. نظر به جانفدایان ایران بیندازیم که از طیفهای مختلف اجتماعی با سلایق و علایق متفاوت هستند. ما مسئولان باید این اتحاد و انسجام را پاس بداریم و از هر آنچه موجب تجزیههای اجتماعی میشود، جداً بپرهیزیم. دوقطبیسازی در اجتماع همان خواست دشمن است. ابتناء جنگ شناختی دشمن، ایجاد تفرق و تشتت در جامعه ما است.
رئیس دستگاه قضا با تاکید بر اینکه متحد بودن، مترادف با همنظر بودن نیست، گفت: وحدت داشتن به معنای نظر واحد داشتن نیست؛ اختلافنظر، یک امر طبیعی است؛ مهم آن است که این اختلافنظر به تنازع و تخاصم تبدیل نشود؛ مهم آن است که فضا به دشمن ندهیم تا از این اختلافنظرها، بهرهبرداری کند.
وی، ولایت را محور وحدت ملت ایران دانست و عنوان کرد: این وحدت و انسجام مثالزدنی ملت ایران، یک عنایت و تفضل الهی است؛ شکرانه آن نیز این است که هر چه بیشتر گوش به فرمان ولیفقیه باشیم؛ فراموش نکنیم که محور وحدت ملی شگفتانگیز ملت ایران، ولیفقیه است. طی این ۴۷ سال، در هر مقطعی که کامل و جامع به امر ولیفقیه، گوش سپردیم، توفیق یافتیم و هر کجا در این مسیر سستی و کاهلی کردیم، متضرر و مغبون شدیم.
اژه ای، وظیفه مسئولان و کارگزاران را در مقطع فعلی بسیار خطیر دانست و خاطرنشان کرد: مردم ما طی جنگ اخیر، وفاداری، حمیّت و غیرت خود را به اثبات رساندند؛ حالا نوبت ما مسئولان و کارگزاران است که جبران کنیم و بیش از پیش بر خدمتدهی خود به مردم بیفزاییم. ما امروز در سنگر قضا میتوانیم از کار مردم گرهگشایی کنیم و حق مظلوم را از ظالم بستانیم؛ این توفیق بزرگی است که به ما در این منصب و جایگاه حقوقی، اعطاء شده است و باید آن را قدر بدانیم.
وی ضمن قدردانی از مسئولان و نیروهای قضایی، اظهار کرد: از همه مسئولان و کارکنان قضایی در سراسر کشور تقدیر و تشکر دارم که حقیقتاً طی سه ماه اخیر و در خلال جنگ رمضان، خوش درخشیدند و اجازه ندادند کار مردم بر زمین بماند؛ این جهد و جهاد باید استمرار یابد. بهطور ویژه قدردان رئیس، مسئولان و کارکنان دادگستری کل استان تهران و ایضاً دادستان تهران و معاونین وی هستم که اداره امورات قضایی استان تهران را با خصایص منحصربهفردی که دارد، تمشیّت کردند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به بیان نکاتی حائزاهمیت پیرامون نحوه پیشبرد امورات قضایی مردم پرداخت و بیان داشت: علیرغم حجم بالای کار در مراکز قضایی، ضروری است در رسیدگی به امورات قضایی و حقوقی مردم، هر چه بیشتر تسریع شود. یکی از توقعات مردم، کوتاه کردن و تقلیل زمان رسیدگیهاست؛ بعضاً رفتوآمدهای یک پرونده در مراجع مختلف قضایی و نقصها و نقضهایی که مراجع بالاتر به آرای مراجع بدوی میگیرند، سبب اطاله دادرسی میشود؛ باید آسیبشناسی کرد و این نواقص را مرتفع ساخت.
وی تصریح کرد: از همه مهمتر، رفتار نیکو و حسنه با مردم است. به هیچ وجه نباید با مردم و اربابرجوع، بدخلقی و تندی کنیم. بارها تاکید کردهام که اثر رفتار ما مهمتر از حکم ماست.
اژه ای در پایان خاطرنشان کرد: ما دو مقطع مهم را در پیشرو داریم؛ غدیر و محرم در راه است؛ ما هر چه داریم از ولایت و قیام سیدالشهداء (ع) داریم؛ الگوی جوانان ما در جهاد مقدسشان، شهدای کربلا بودند. قطعاً امسال غدیر و محرم متفاوتی را در کشور شاهد خواهیم بود.
