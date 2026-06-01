به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی شفیعی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتشار متنی درگذشت درویش رضا منظمی هنرمند فقید موسیقی کلاسیک ایرانی را تسلیت گفت.

در متن پیام مهدی شفیعی آمده است:

موسیقی در سوگ مردی نشسته است که سال‌های سال با زخمه‌های عاشقانه‌اش به کمانچه جان بخشید.



استاد درویش رضا منظمی، هنرمند فرهیخته و نوازنده پیشکسوت کمانچه، خاموشی گزید اما نوای دلنشین سازش تا همیشه در یاد وخاطره‌ی موسیقی این سرزمین طنین‌انداز باقی خواهد ماند.

استاد فقید به نسلی از هنرمندان این سرزمین تعلق داشت که همه‌ عمر به عشق فرهنگ و موسیقی ایران زیستند. اکنون که دستان هنرمندش از حرکت بازایستاده، نغمه‌های گرانقدرش میراثی جاودان برای دوستداران موسیقی خواهد بود.

درگذشت این استاد ارجمند را به خانواده محترم ایشان، شاگردان، هنرمندان و تمامی دوستداران موسیقی اصیل ایرانی تسلیت عرض می‌کنیم و برای روح بلندش آرامش و جاودانگی آرزو داریم.

یادش گرامی و نامش ماندگار.