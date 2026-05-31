  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۴۱

پیشکسوت موسیقی ایران درگذشت

پیشکسوت موسیقی ایران درگذشت

درویش‌رضا منظمی پیشکسوت موسیقی کشور در ۸۷ سالگی درگذشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی موسسه هنرمندان پیشکسوت، صبح امروز ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ درویش‌رضا منظمی، نوازنده، آهنگساز و مدرس پیشکسوت موسیقی ایرانی و عضو مؤسسه هنرمندان پیشکسوت، در سن ۸۷ سالگی پس از تحمل یک‌ دوره بیماری درگذشت.

سیدعباس عظیمی مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت درگذشت این هنرمند ارزشمند را به خانواده محترم ایشان، جامعه موسیقی کشور، اعضای مؤسسه هنرمندان پیشکسوت و دوستداران هنر ایران تسلیت گفت و برای آن مرحوم، از خداوند منان رحمت و آرامش الهی مسئلت داشت.

همچنین بنا بر اعلام خانواده این هنرمند پیشکسوت، مراسم‌خاکسپاری او در زادگاهش شهر الشتر در استان لرستان برگزار می‌شود.

زنده‌یاد منظمی از چهره‌های ماندگار موسیقی نواحی و موسیقی دستگاهی ایران بود که بیش از نیم قرن از عمر خود را صرف آموزش، پژوهش و نوازندگی کمانچه و ویلن کرد. او که متولد سال ۱۳۱۸ در الشتر لرستان بود، نزد استادانی چون حسین یاحقی، نورعلی برومند، داریوش صفوت و علی‌اصغر بهاری به فراگیری موسیقی پرداخت و در طول سال‌های فعالیت هنری خود با گروه‌های مطرح موسیقی ایران همکاری داشت.

زنده‌یاد منظمی از چهره‌های ماندگار موسیقی نواحی و موسیقی دستگاهی ایران بود که بیش از نیم قرن از عمر خود را صرف آموزش، پژوهش و نوازندگی کمانچه و ویلن کرد. او که متولد سال ۱۳۱۸ در الشتر لرستان بود، نزد استادانی چون حسین یاحقی، نورعلی برومند، داریوش صفوت و علی‌اصغر بهاری به فراگیری موسیقی پرداخت و در طول سال‌های فعالیت هنری خود با گروه‌های مطرح موسیقی ایران همکاری داشت.

نام او به عنوان یکی از چهره‌های تأثیرگذار موسیقی بومی و سنتی ایران شناخته می‌شد.

کد مطلب 6845433
علیرضا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها