بقایی: بیانیه اتحادیه اروپا مثال آشکار نفاق و رویکرد دوگانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به بیانیه سخنگوی اتحادیه اروپایی که اقدام ایران در دفاع از خود در برابر حملات تجاوزکارانه آمریکا را محکوم کرده است، در فضای مجازی نوشت: بیانیه اتحادیه اروپایی در محکومیت ایران به خاطر اعمال حق مشروع دفاع از خود در برابر حملات غیرقانونی آمریکا با مبدا یک کشور همسایه جنوبی خلیج فارس، مثال آشکار نفاق و رویکرد دوگانه است؛ این بیانیه، ریاکارانه و غیرمسئولانه است.



اتحادیه اروپا باید نسبت به اصل حاکمیت قانون و اصول منشور سازمان ملل که همواره نسبت به آنها مدعی بوده است، پایبند بماند. اتحادیه اروپا باید از رویکرد مبتنی بر خشنودسازی متجاوزان و سرزنش کردن طرف‌هایی که از خود دفاع می‌کنند دست بردارد.



اقدام ایران در هدف قرار دادن مبادی و امکاناتی که برای تجاوز نظامی علیه ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد، اقدام قانونی در چارچوب حق دفاع مشروع است.



دولت‌ها تعهد قانونی دارند که مانع از استفاده طرف‌های متجاوز از قلمرو و امکانات آنها برای تعرض به یک کشور دیگر شوند.