به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا صالحی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز، امروز دوشنبه از پلمب ۱۳۹ واحد صنفی متخلف در جریان طرحهای ویژه نظارتی همزمان با شرایط جنگی خبر داد و با اشاره به تشدید تقاضای عمومی برای کالاهای اساسی گفت: از ابتدای طرح نظارتی در این دوره، یک هزار و ۳۷ واحد صنفی و تولیدی در قالب گشتهای مشترک بازرسی شدند که از این تعداد، ۵۰۶ واحد متخلف شناسایی و برای آنها پرونده تشکیل شد.
وی با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان افزود: در این بازه زمانی ۱۳۹ واحد صنفی به دلیل تکرار یا شدت تخلف پلمب و بنر تخلف بر سردر آنها نصب شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز در ادامه از تشدید نظارت بر نانواییها خبر داد و اظهار داشت: نانواییها موظف به رعایت وزن، کیفیت و نرخهای مصوب هستند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، پرونده تشکیل یا واحد مربوطه پلمب میشود.
وی همچنین به اقدامات نظارتی در حوزه سلامت کالا اشاره کرد و گفت: در جریان این بازرسیها، مقادیر زیادی کالای تاریخمصرفگذشته از جمله محصولات پروتئینی و شیرینی کشف و با دستور مقام قضایی معدوم شد.
صالحی در پایان با هشدار به متخلفان تصریح کرد: گشتهای مشترک با اهداف مشخص و شدت بیشتر تداوم دارد و در این شرایط، بدون هیچگونه اغماضی با متخلفان برخورد خواهد شد.
