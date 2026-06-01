۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۹

مدیرکل تعزیرات البرز خبر داد؛

متخلفان بازار البرز نقره‌داغ شدند

کرج _ مدیرکل تعزیرات البرز اعلام کرد: در طرح ویژه نظارت بر بازار در شرایط جنگی، از ۱۰۳۷ واحد بازرسی‌شده، ۵۰۶ واحد متخلف شناخته و ۱۳۹ واحد صنفی پلمب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا صالحی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز، امروز دوشنبه از پلمب ۱۳۹ واحد صنفی متخلف در جریان طرح‌های ویژه نظارتی همزمان با شرایط جنگی خبر داد و با اشاره به تشدید تقاضای عمومی برای کالاهای اساسی گفت: از ابتدای طرح نظارتی در این دوره، یک هزار و ۳۷ واحد صنفی و تولیدی در قالب گشت‌های مشترک بازرسی شدند که از این تعداد، ۵۰۶ واحد متخلف شناسایی و برای آن‌ها پرونده تشکیل شد.

وی با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان افزود: در این بازه زمانی ۱۳۹ واحد صنفی به دلیل تکرار یا شدت تخلف پلمب و بنر تخلف بر سردر آن‌ها نصب شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز در ادامه از تشدید نظارت بر نانوایی‌ها خبر داد و اظهار داشت: نانوایی‌ها موظف به رعایت وزن، کیفیت و نرخ‌های مصوب هستند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، پرونده تشکیل یا واحد مربوطه پلمب می‌شود.

وی همچنین به اقدامات نظارتی در حوزه سلامت کالا اشاره کرد و گفت: در جریان این بازرسی‌ها، مقادیر زیادی کالای تاریخ‌مصرف‌گذشته از جمله محصولات پروتئینی و شیرینی کشف و با دستور مقام قضایی معدوم شد.

صالحی در پایان با هشدار به متخلفان تصریح کرد: گشت‌های مشترک با اهداف مشخص و شدت بیشتر تداوم دارد و در این شرایط، بدون هیچ‌گونه اغماضی با متخلفان برخورد خواهد شد.

کد مطلب 6846594

