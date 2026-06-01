۲۷ هزار کودک لرستانی آماده ورود به پایه اول ابتدایی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، رقیه معتمدی از آغاز فرایند پیش ثبتنام نوآموزان بدو ورود به دبستان برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ خبر داد و اظهار داشت: بر اساس پیشبینیهای انجامشده و استعلام از اداره ثبتاحوال، بیش از ۲۷ هزار کودک در لرستان آماده ورود به پایه اول ابتدایی هستند.
وی افزود: تاکنون حدود ۲۵ هزار نفر از این نوآموزان، معادل ۹۳ درصد، برای انجام سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوبتگیری کردهاند.
معاون اداره کل آموزشوپرورش لرستان با اشاره به آغاز فرایند پیش ثبتنام از اول خردادماه، اظهار کرد: پیش ثبتنام نوآموزان در شرف ورود به پایه اول ابتدایی برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ بهصورت کاملاً الکترونیکی و از طریق سامانه my.medu.ir انجام میشود. این اقدام در راستای هوشمندسازی فرایندهای آموزشی، تکریم اربابرجوع، کاهش مراجعات حضوری و تسهیل فرایند ثبتنام دانشآموزان صورتگرفته است.
معتمدی، تأکید کرد: تمامی مراحل پیش ثبتنام در بستر این سامانه انجام میشود و مدارس در این مرحله مجاز به دریافت مدارک بهصورت فیزیکی نیستند. ازاینرو از اولیای محترم درخواست میشود برای جلوگیری از ایجاد هرگونه خلل در روند ثبتنام و کاهش مراجعات غیرضروری، صرفاً از طریق درگاه اعلامشده نسبت به ثبت اطلاعات موردنیاز اقدام کنند.
وی یادآور شد: سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی شرط لازم برای ثبتنام در پایه اول ابتدایی است؛ بنابراین والدینی که تاکنون برای نوبتگیری فرزند خود اقدام نکردهاند، هرچه سریعتر با مراجعه به سامانه «سیرت ۲» نسبت به دریافت نوبت سنجش فرزند خود اقدام کنند.
