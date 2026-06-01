صادقی: باید دانش به قدرت حل مساله و نوآوری تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صادقی در دیدار با عبدالحمید احمدی قائممقام رییس و معاون پشتیبانی و مدیریت منابع جهاد دانشگاهی با اشاره به تحولات پرشتاب علمی و فناورانه جهان، افزود: امروز فضای علم و فناوری بسیار پیچیدهتر و رقابتیتر از گذشته شده است.
وی ادامه داد: طی دهههای گذشته تلاش میکردیم نهادهایی داشته باشیم که تولید علم کنند، اما اکنون مسئله اصلی این است که دانش تولیدشده چگونه به فناوری، ثروت، اشتغال، کیفیت زندگی و حل مسائل جامعه تبدیل میشود.
صادقی افزود: در استان زنجان ۲۶ مسئله اولویتدار شناسایی و رتبهبندی شده است و انتظار داریم جهاد دانشگاهی با بررسی ظرفیتهای خود، سهم مشخصی در حل این مسائل بر عهده بگیرد.
وی با اشاره به برخی از مهمترین چالشهای استان، افزود: موضوع آب، مسائل مرتبط با گذرگاه های ارتباطی، چالشهای اجتماعی، مسائل فرهنگی و همچنین مشکلات زیستمحیطی از جمله مهمترین موضوعاتی است که به ورود علمی و تخصصی نیاز دارد.
صادقی یکی از مهمترین مسائل استان را وضعیت صنایع سرب و روی و پسماندهای ناشی از این صنعت عنوان کرد و گفت: در حال حاضر حدود ۱۵ میلیون تن پسماند حاصل از تولید شمش سرب و روی در استان وجود دارد که بهصورت مستمر نیز بر حجم آن افزوده میشود که این مسئله علاوه بر ابعاد زیستمحیطی، از منظر اقتصادی نیز اهمیت فراوانی دارد.
استاندار زنجان خاطرنشان کرد: در استان زنجان سالانه حدود ۷۰۰ میلیون دلار صادرات انجام میشود که نزدیک به ۳۰۰ میلیون دلار آن مربوط به صنعت سرب و روی است با این حال هنوز مطالعات جامع و مستندی درباره آثار زیستمحیطی، ظرفیتهای اقتصادی و راهکارهای بهرهبرداری از پسماندهای این صنعت انجام نشده است.
وی با بیان اینکه بخشی از خاک مورد نیاز صنایع سرب و روی از خارج کشور وارد میشود، افزود: اکنون خاک از کشورهای دیگر از جمله ترکیه وارد ایران شده، پس از فرآوری به شمش تبدیل میشود و مجدداً برای تکمیل زنجیره ارزش به خارج از کشور بازمیگردد در حالیکه میتوان با مطالعات علمی و توسعه فناوری، بخش بیشتری از ارزش افزوده این صنعت را در داخل کشور حفظ کرد.
صادقی با اشاره به نگرانیهای عمومی درباره آلایندگی صنایع سرب و روی گفت: در افکار عمومی حساسیتهایی نسبت به این صنعت وجود دارد، اما هنوز پژوهشهای جامع و مستندی که بتواند بهطور دقیق میزان آثار زیستمحیطی و سلامتمحور این صنایع را مشخص کند، انجام نشده است.
وی با تاکید بر ضرورت حضور فعالتر جهاد دانشگاهی در عرصههای فرهنگی و اجتماعی اظهار کرد: کشور امروز با مسائل اجتماعی متعددی روبهرو است و نیازمند شناخت دقیق تحولات اجتماعی و نسلی هستیم.
صادقی با بیان اینکه شکاف نسلی، تغییر سبک زندگی، تحولات فرهنگی، ویژگیهای نسلهای جدید و مسائل مرتبط با امید اجتماعی از جمله موضوعاتی است که باید مورد مطالعه علمی قرار گیرد، اظهار داشت: امروز نسلهای جدید با ویژگیها و مطالبات متفاوتی در جامعه حضور دارند و برای مواجهه صحیح با این تحولات باید پژوهشهای کاربردی و علمی انجام شود.
صادقی با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی و علمی استان زنجان، گفت: در استان بیش از ۱۸ مرکز آموزش عالی فعال است و دانشگاه زنجان و دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان از مراکز برجسته علمی کشور به شمار میروند.
استاندار زنجان با تأکید بر ضرورت مسئلهمحور شدن فعالیتهای پژوهشی و علمی جهاد دانشگاهی استان، گفت: نخستین انتظاری که از مدیریت جدید جهاد دانشگاهی استان داریم این است که فعالیتهای پژوهشی و تخصصی خود را بر اساس نظام مسائل استان ساماندهی کند.
وی با تأکید بر تعامل مستمر جهاد دانشگاهی با مدیریت استان، خاطرنشان کرد: انتظار داریم جهاد دانشگاهی با شناخت دقیق ظرفیتها و مسائل استان، پیشنهادهای علمی و اجرایی خود را به دستگاههای مختلف ارائه کند؛ مدیریت استان نیز آمادگی کامل دارد از طرحها و برنامههای علمی و کاربردی حمایت کند.
در ادامه مراسم تکریم و معارفه رؤسای جهاد دانشگاهی استان زنجان برگزار و همچنین احداث مجتمع آموزشی، فرهنگی و پژوهشی جهاد دانشگاهی استان زنجان آغاز شد.
