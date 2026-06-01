به گزارش خبرنگار مهر، احمد گواری در نشست خبری امروز خود با رسانه‌ها وضعیت فعالیت بدنی در کشور را نگران‌کننده خواند و گفت: متأسفانه وضعیت فعالیت‌های بدنی در کشور مطلوب نیست و آمارها نشان می‌دهد که این مقوله در سبد هزینه‌های بسیاری از خانوارها حذف شده است که این امر آسیب جدی به سلامت جامعه محسوب می‌شود.



وی افزود: با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از مرگ‌ومیرها و بیماری‌های شایع در کشور ما ناشی از بیماری‌های غیرواگیر است که کم‌تحرکی یکی از فاکتورهای اصلی در بیش از ۷۰ درصد آن‌هاست ضرورت دارد ارگان‌ها و نهادهای متولی با ورود جدی به این موضوع برای پیشگیری از گسترش این معضل و افزایش فعالیت عمومی مردم اقدام کنند. به‌طوری که در حال حاضر حدود ۵۰ درصد از جمعیت کشور دچار کم‌تحرکی هستند که این آمار در میان خانم‌ها بیشتر است.



گواری در ادامه تصریح کرد: آمادگی جسمانی و تندرستی مختص قشر یا محدوده سنی خاصی نیست و همه افراد با هر شغل و سنی نیازمند داشتن آمادگی جسمانی متناسب با فعالیت‌های خود هستند. خوشبختانه فدراسیون آمادگی جسمانی با بهره‌گیری از رشته‌های کم‌هزینه و در دسترس که قابلیت اجرا در فضاهای کوچک را دارند. در سال گذشته توانست قدم‌های مؤثری در جهت توسعه این رشته‌ها جذب مخاطب و ارتقای سلامت عمومی بردارد.



وی با اشاره به طرح «ورزش در خانه» خاطرنشان کرد: با حمایت همکاران در فدراسیون و هیئت‌های استانی توانستیم طرح ورزش در خانه را کلید بزنیم که تأثیر بسزایی در افزایش فعالیت عمومی داشت و تلاش داریم این طرح را با جدیت بیشتری در سراسر کشور نهادینه کنیم تا آمادگی جسمانی به‌صورت غیرحضوری به تمامی خانه‌ها راه یابد.



رئیس فدراسیون آمادگی جسمانی همچنین یادآور شد: در زمینه ورزشکاران سازمان‌یافته و بیمه ورزشی نیز در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ آمار مطلوبی داشتیم و در سال ۱۴۰۴ علی‌رغم محدودیت‌های زمانی و شرایط خاصی که وجود داشت توانستیم با افزایش حدود ۸۰ هزار نفری نسبت به سال قبل رتبه دوم را در میان فدراسیون‌ها کسب کنیم که این موفقیت افتخاری برای خانواده آمادگی جسمانی است.

وی در خصوص فعالیت‌های آموزشی فدراسیون در سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: با وجود شرایط خاصی که در طول سال حاکم بود خوشبختانه در زمینه برگزاری دوره‌های مربیگری، داوری، کارگاه‌ها، سمینارهای همسان‌سازی و تربیت مدرس رشد خوبی داشتیم و ۱۳۳۷ دوره آموزشی برگزار کردیم. اگرچه آمار نهایی هنوز توسط وزارت ورزش اعلام نشده اما این تعداد نشان‌دهنده وضعیت مطلوب ماست و ثابت می‌کند که در شاخص آموزش به عنوان یکی از ارکان توسعه، قدم‌های مثبتی برداشته شده است.



گواری با اشاره به تدوین نقشه راه این فدراسیون افزود: ما یک برنامه راهبردی ۴ ساله تنظیم کرده‌ایم که مشخص می‌کند تا سال ۱۴۱۰ و ۱۴۱۲ در چه جایگاهی قرار خواهیم داشت و چه اقدامات عملیاتی برای رسیدن به آن اهداف باید انجام دهیم.



وی همچنین به دستاوردهای برون‌مرزی فدراسیون اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴ سه اعزام داشتیم که شامل اعزام تیم «فانکشنال فیتنس» به ابوظبی بود که با کسب مدال‌های ارزشمند همراه بود و امیدواریم امسال در مسابقات قزاقستان نه تنها آن نتایج را تکرار کنیم بلکه آن‌ها را ارتقا دهیم. همچنین اعزام به روسیه برای اولین بار تجربه جدیدی برای ورزشکاران ما بود که با وجود نتایج متفاوت فرصت مناسبی برای ارزیابی سطح آن‌ها فراهم کرد. هرچند در همین مسابقات یکی از بانوان کشورمان موفق به کسب مقام سوم جهانی شد که افتخاری برای خانواده آمادگی جسمانی است.



رئیس فدراسیون آمادگی جسمانی در مورد فعالیت‌های داخلی تصریح کرد: برای نخستین بار مسابقات ساحلی را در ۵ رشته ورزشی در بندرانزلی برگزار کردیم که با استقبال بسیار خوبی مواجه شد و تجربه‌ای موفق برای معرفی رشته‌های جدید بود. همچنین مسابقات المپیاد فدراسیون با حضور ۲۰۰۰ ورزشکار در بخش آقایان و بانوان در شهر اصفهان برگزار شد که امیدواریم امسال این مسابقات را با تنوع رشته‌ای بیشتر و جمعیت بالاتری برگزار کنیم.



وی در ادامه خاطرنشان کرد: برای سال ۱۴۰۵ نیز برنامه‌های متعددی داریم که از جمله آن‌ها برگزاری دومین دوره مسابقات ساحلی در استان مازندران از ۱۶ تا ۲۰ خرداد ماه در ۵ رشته ورزشی است که برخی از آن‌ها برای اولین بار در این رقابت‌ها حضور می‌یابند. همچنین مسابقات المپیاد پیش رو نیز در مهرماه برگزار خواهد شد که در حال نهایی کردن میزبان آن هستیم.

گواری در واکنش به احتمال ادغام فدراسیون آمادگی جسمانی و همگانی ضمن تکذیب جدی بودن این موضوع آن را صرفاً گمانه‌زنی دانست و گفت: این بحث یک تصمیم حاکمیتی است اما حرف و حدیث‌ها در این زمینه زیاد است و متأسفانه هر کس با ذهنیت خود مطالبی را مطرح می‌کند. با این حال هیچ موضوعی به صورت جدی در هیچ کجا مطرح نشده و اگر قرار بود اتفاقی بیفتد در این مدت باید اقدامات عملی صورت می‌گرفت.



وی افزود: زمانی که استارت تفکیک این فدراسیون زده شد شاهد مقاومت‌های زیادی بودیم و برخی با شایعه‌سازی سعی داشتند انگیزه استان‌ها را بگیرند و این‌گونه القا کنند که این تفکیک به سرانجام نمی‌رسد اما دیدیم که این اتفاق با موفقیت رخ داد.



رئیس فدراسیون در ادامه با اشاره به آمار عملکرد فدراسیون تأکید کرد: امروز وضعیت ما به گونه‌ای است که با بسیاری از نهادها اختلاف عملکرد فاحشی داریم. یکی از مستندات موفقیت ما آمار بیمه ورزشی است که توانسته‌ایم ظرف چند سال ۵۰۹ هزار نفر را به عنوان جمعیت مخاطب سازمان‌یافته جذب کنیم. این عدد تنها بخشی از جمعیت واقعی ماست چرا که بسیاری از مخاطبان نیز ممکن است تحت عناوین رشته‌های دیگر بیمه شده باشند.



وی در پایان خاطرنشان کرد: این آمار نشان می‌دهد فدراسیون رو به جلو حرکت می‌کند و مخاطبان آن محدود به گروه خاصی نیستند بلکه کل جامعه را در بر می‌گیرد. ما حتی در بحث رشته‌های حرفه‌ای نیز ورود کرده‌ایم و سال گذشته برای رشته تیروکمان مربیگری تخصصی برگزار کردیم و قصد داریم امسال این روند را برای سایر ارزش‌های ورزشی نیز ادامه دهیم تا در توسعه حرفه‌ای ورزش کشور بیش از پیش تأثیرگذار باشیم.

رئیس فدراسیون آمادگی جسمانی ضمن اشاره به محدودیت منابع مالی وزارت ورزش درخصوص بودجه اختصاص یافته به این فدراسیون تأکید کرد: فدراسیون با اتکا به برنامه‌های درآمدزای خود توانسته است از چالش‌های ناشی از محدودیت بودجه دولتی عبور کند.



وی خاطرنشان کرد: اگر تنها به کمک‌های وزارت ورزش که سال گذشته حدود ۱۹ میلیارد تومان بود اتکا می‌کردیم فعالیت‌های ما به شدت محدود می‌شد. اما خوشبختانه با برنامه‌ریزی صحیح اکنون ما یک فدراسیون درآمدزا هستیم که قادر است برنامه‌های توسعه‌ای و مسابقات خود را بدون وابستگی کامل به منابع دولتی اجرا کند.