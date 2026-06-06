به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، عباس واحدی مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره صندوق درخصوص جزئیات خدمات بیمه‌تکمیلی درمان، عمر و حوادث گفت: در سال‌جاری نیز همچون سنوات گذشته خدمات بیمه‌تکمیلی صندوق در قالب دو طرح عادی و ویژه ارائه می‌شود. این در حالی است که طرح ویژه بیمه‌تکمیلی برای قهرمانان و مدال‌آوران رقابت‌ها و مسابقات ذیل (گروه های ۱تا۳ عضویت در صندوق) و همسران محترم ایشان بدون دریافت حق بیمه و بصورت رایگان انجام خواهد شد.

بازی‌های المپیک و پارالمپیک

بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی

بازی‌های المپیک آزمایشی و المپیک ناشنوایان

بازی‌های المپیک جوانان و نوجوانان

مسابقات قهرمانی جهان، جام‌جهانی و بین‌المللی

مسابقات قهرمانی آسیا و جام ملت‌های آسیا

بازی‌های آسیایی داخل سالن و ساحلی

بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی

بازی‌های غرب آسیا

دارندگان عنوان استاد بزرگ شطرنج مورد تایید FIDE

صعودکنندگان به قلل بالای ۸۰۰۰ متر

قهرمانان ملی (مقام اول) بازی‌های قهرمانی کشور در رشته‌های المپیکی

سرمربی، مربی، کمک مربی، مربی بدنساز و سرپرست مسابقات و بازی‌هایی که تیم یا ورزشکار آنها درگروه‌های یک و دو صندوق موفق به کسب مدال شده‌اند.

داورانی که در مسابقات و بازی‌های گروه‌های یک و دو صندوق قضاوت نموده‌اند.

وی افزود: همچنین اعضای گروه‌های ۴ تا ۶ عضویت در صندوق نیز با توجه به تخفیفات اعمال شده صرفاً ۲۰ تا ۳۵ درصد حق بیمه را در طرح ویژه پرداخت می‌نمایند.

مدیرعامل صندوق ضمن تشکر از حمایت‌های همه‌جانبه وزیر ورزش و جوانان در خصوص ارائه خدمات به قهرمانان و پیشکسوتان ورزش و تأمین منابع مالی لازم این طرح توسط وزارتخانه اظهار داشت: مبلغ قراداد سال‌جاری صندوق نسبت به سال گذشته نزدیک به دو برابر افزایش داشته و تعهدات شرکت بیمه‌گر نیز در تمامی بخش‌ها ارتقا یافته است.

براساس این گزارش ثبت‌نام متقاضیان از امروز شنبه مورخ ۱۶/۰۳/۱۴۰۵ به دو روش اینترنتی و حضوری آغاز شده و تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۲۷/۰۳/۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.