به گزارش خبرگزاری مهر، عباس خدرویسی صبح سه شنبه در نشست شورای تربیت‌بدنی و ورزش استان، عباس خدرویسی با تشریح عملکرد حوزه ورزش همگانی اظهار کرد: با هدف توسعه نشاط اجتماعی و ترویج سبک زندگی فعال، ۵۸۴ همایش ورزشی در سال جاری در سطح استان برگزار شده که این آمار نسبت به ۵۰۳ مورد در سال گذشته، نشان‌دهنده رشد قابل‌توجه برنامه‌های همگانی است.

وی در تبیین جزئیات این برنامه‌ها افزود: این فعالیت‌ها شامل ۲۷۰ مورد همایش پیاده‌روی خانوادگی، ۱۵ رویداد دوچرخه‌سواری، ۱۸۸ مورد همایش ورزش صبحگاهی و ۷۰ جشنواره محله‌محور بوده است.

معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان همدان ادامه داد: برگزاری جشنواره‌های ورزشی روستایی در قالب «جام پرچم»، مسابقات فوتسال و فوتبال، جشنواره‌های بازی‌های بومی و محلی و همچنین طرح‌های تخصصی بانوان از جمله جشنواره «دختران آفتاب» در سه شهرستان، از دیگر اقدامات اجرایی بوده که با استقبال خوب شهروندان همراه شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به عدالت‌محوری در توزیع امکانات ورزشی اشاره کرد و گفت: در حوزه توسعه زیرساخت‌های ورزشی روستایی، روند تجهیز خانه‌های ورزش سرعت گرفته به طوری که تعداد روستاهای تجهیزشده از ۲۴ مورد در سال ۱۴۰۳ به ۳۵ مورد در ۱۴۰۴ رسیده و در حال حاضر در مجموع ۱۵۰ روستای استان از امکانات خانه‌های ورزش بهره‌مند شده‌اند.

خدرویسی در پایان با هشدار نسبت به افزایش هزینه‌های قهرمانی، بر لزوم حضور فعال بخش خصوصی تأکید کرد و افزود: با توجه به افزایش چشمگیر هزینه‌های اعزام به مسابقات، اردوهای تمرینی و تأمین مکمل‌های تخصصی برای ورزشکاران، منابع دولتی به تنهایی پاسخگوی نیاز قهرمانان نیست.

وی تصریح کرد: از صنایع و بخش خصوصی استان انتظار می‌رود با ورود به عرصه حمایت از ورزشکاران قهرمان، ضمن کمک به کاهش بار مالی این ورزشکاران، به رشد جایگاه ورزش استان در میادین ملی و بین‌المللی کمک کنند.