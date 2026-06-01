به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، جروم پاول رئیس پیشین فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) نسبت به سیاسی شدن تصمیمات پولی و تضعیف استقلال این نهاد در پی حملات مکرر دونالد ترامپ هشدار داد و تأکید کرد از بین رفتن استقلال بانک مرکزی می‌تواند اعتماد عمومی را نابود کند.

پاول روز یکشنبه در مراسمی در شهر بوستون گفت فدرال رزرو همانند برخی نهادهای دیگر در دوره ترامپ، در حال گذراندن یک «آزمون فشار» بوده است.

وی با اشاره به چارچوب‌های قانونی موجود افزود کنگره آمریکا «عاقلانه» تصمیم گرفته بانک مرکزی را از فشارهای سیاسی مصون نگه دارد؛ رویکردی که به گفته او در دیگر اقتصادهای پیشرفته نیز با قواعد مشابه برای حفظ استقلال سیاست پولی دنبال می‌شود.

رئیس پیشین فدرال رزرو پس از دریافت جایزه «پروفایل شجاعت جان اف. کندی ۲۰۲۶» گفت این حمایت‌ها در خدمت منافع عمومی بوده و دولت‌های هر دو حزب طی سال‌ها به آن احترام گذاشته‌اند.

پاول تصریح کرد: اگر دولتی راهی پیدا کند که مقام‌های بانک مرکزی را صرفاً به دلیل اختلاف‌نظر درباره سیاست پولی برکنار کند، دولت‌های بعدی نیز همین مسیر را تکرار خواهند کرد.

او ادامه داد: در چنین شرایطی مردم اعتماد خود را به این‌که بانک مرکزی تصمیم‌هایش را فقط بر اساس منافع همه آمریکایی‌ها می‌گیرد، از دست خواهند داد و در نتیجه، اعتبار فدرال رزرو «از بین خواهد رفت».

پاول که ماه گذشته از ریاست این نهاد کناره‌گیری کرده است، گفت همین اعتبار طی دهه‌ها ساخته شده و به فدرال رزرو امکان می‌دهد از اقتصادی قوی و باثبات به نفع خانواده‌ها و کسب‌وکارهای آمریکایی حمایت کند. وی تأکید کرد محافظت از این دارایی ارزشمند، مسئولیتی در قبال شهروندان و نسل‌های آینده است.

پاول همچنین یادآور شد که پس از پایان دوره ریاست، طبق روال معمول همچنان به عنوان یکی از هفت عضو هیئت‌مدیره بانک مرکزی آمریکا باقی مانده و در سخنان خود به طور کلی از نهادهای دموکراتیک نیز دفاع کرده است.