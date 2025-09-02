طلای جهانی به ۳۴۹۵ دلار رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت طلا در معاملات روز سهشنبه به بالاترین رقم رسیده است. این ششمین روز پیاپی افزایش قیمت طلا در بحبوحه ضعف دلار و بالا رفتن احتمال کاهش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا در ماه جاری میلادی است.
قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۵۵ درصد افزایش به ۳۴۹۵ دلار و ۲۳ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با یک افزایش ۱.۳۵ درصدی به ۳۵۶۳ دلار رسیده است.
طبق گفته تحلیلگران، دورنمای ضعف اقتصاد و انتظار کاهش نرخ بهره فدرال رزرو از عوامل افزایش قیمت طلا بودهاست.
بهعلاوه، ارزش دلار بهخاطر حمله ترامپ به استقلال این بانک پایین آمدهاست. ترامپ منتقد فدرالرزرو و جروم پاول، رئیس آن بهخاطر پایین نیاوردن نرخ بهره است و اخیراً هم پاول را برای اصلاح مراکز بانکمرکزی در واشنگتن تحت فشار قرار میدهد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا در روز دوشنبه گفت فدرال رزرو باید مستقل باشد. اما این بانک اشتباهات بسیاری انجام داده است. وی از حق ترامپ برای اخراج لیزا کوک از مقامات فدرال رزرو دفاع کرد.
تاجران حالا ۹۰ درصد احتمال میدهند بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را ۲۵ واحد در اجلاس ۱۷ سپتامبر پایین بیاورد. طلا بهعنوان یک سرمایه غیر سودده معمولاً عملکرد خوبی در فضای نرخ پایین بهره دارد.
انتظار کاهش نرخ بهره و نگرانی در مورد استقلال فدرال رزرو بر ارزش دلار تأثیر گذاشته و آن را تا پایینترین رقم طی یک ماه گذشته کاهش داده است. بدین ترتیب خرید طلا برای دارندگان سایر ارزهای دنیا ارزانتر میشود.
سرمایهگذاران درحالحاضر منتظر انتشار اطلاعات لیست حقوقبگیران بخش غیر کشاورزی آمریکا هستند تا میزان کاهش نرخ بهره را تخمین بزنند.
در میان سایر فلزات گرانبها قیمت نقره با ۲.۵۵ درصد افزایش به ۴۱ دلار و ۷۶ سنت رسیده است، یعنی بالاترین رقم از سپتامبر ۲۰۱۱. پلاتین هم با یک افزایش ۱.۰۱ درصدی ۱۴۲۱ دلار معامله میشود.
