حجت‌الاسلام والمسلمین باقر مختاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبریک فرارسیدن عید غدیر و با اشاره به شخصیت بزرگمرد تاریخ بشریت حضرت امام علی (ع) و گلایه‌های ایشان از مردم زمان خود در چندین خطبه نهج‌البلاغه، اظهار کرد: تعابیری که بعضاً در روضه‌ها می‌شنویم ناظر بر اینکه امیرالمومنین (ع) درد و دل‌های خود را با چاه می‌گفتند و از تنهایی و غربت ناله سر می‌دادند، در امتداد همین گلایه‌های جدی و سنگین است.

عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه شهرکرد با ذکر برخی تعابیر تأمل‌برانگیز امام (ع) درباره مردم کوفه، ادامه داد: مثلاً ایشان این مردم را کسانی که شبیه مرد هستند اما مرد نیستند، خطاب می‌کنند یا می‌فرمایند: کاش هیچ وقت من شما را و شما مرا ندیده بودید، کاش شما را نمی‌شناختم و کاش با شما همراه نمی‌شدم، درد من شمایید.

معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شهرکرد با طرح این پرسش که چرا مردم این مرد بزرگ تاریخ و وجود شجاع و نترس عالم را اینگونه رنجور ساختند، افزود: مشکل مردم زمان حضرت چیست که چنین رفتاری را در قبال امام جامعه دارند و چرا به این روز افتادند تا جایی که حضرت آرزو می‌کنند هر چه زودتر از دنیای چنین یاران و مردمانی بیرون بروند.

کوفه؛ شهر بی‌آرمان

مدرس حوزه و دانشگاه در استان با تأکید بر اینکه مهم‌ترین مشکل مردم کوفه نداشتن آرمان و به عبارتی بی‌آرمانی و بی‌هدفی بود، گفت: علی (ع) با شهری بی‌آرمان سر و کله می‌زدند چرا که آرمان و هدف مهم‌ترین عامل پیش‌روندگی هر فرد و هر جامعه و ارزش هر انسانی به هدف اوست، جامعه بی‌آرمان محکوم به شکست خواهد بود. امام علی (ع) در حدیثی با این مضمون تأکید دارند ارزش هر جامعه به هدفی است که در مسیرش استقامت و پایمردی می‌کند.

مختاری با یادآوری اینکه مردم زمان امیرالمومنین (ع) هدف و آینده‌ای را متصور نیستند و بر هیچ هدفی استوار نمی‌مانند، ادامه داد: آنها نمی‌دانند چه می‌خواهند زیرا بی‌هدف و بی‌مسئله‌اند یا اگر هم هدفی و آرمانی برای خود دارند، اما هماهنگ با آرمان ولی جامعه نیست.

وی با طرح این پرسش که آرمان امام علی (ع) چه بود؟ توضیح داد: آیا ایشان به دنبال تامین دنیای مادی و زندگی دنیوی مردم عصر خود بودند و در عصر حاضر آیا درست است که آرمان انقلاب اسلامی را فقط و فقط به تامین امور دنیوی مردم تقلیل بدهیم؟ ممکن است بگویند مردم از امیرالمومنین (ع) دور شدند چون حضرت نتوانستند زندگی دنیوی مردم را بهبود بخشند اما نگاهی به وضعیت معیشتی مردمان آن عصر موید آن است که حکومت ایشان از موفق‌ترین حکومت‌های تاریخ در تامین معاش و رفاه مردم است.

آرمان‌های مردم کوفه با اهداف امام جامعه همخوانی نداشت

مختاری با بیان اینکه امیرالمومنین آرمان والای انسان‌سازی و تربیت انسان را دنبال می‌کنند اما مردم چنین هدفی ندارند، اظهار کرد: لذا مردم نمی‌دانند علی (ع) کیست و او را نمی‌شناسند. جامعه زمان حضرت حقیقتاً بی‌مسئله است و اگر سوالات و شبهات و گره‌های ذهنی این مردم را مطالعه کنیم، بهتر متوجه می‌شویم که چرا حضرت از این مردم دلشان خون بود.

معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شهرکرد بیان کرد: راز اصلی مظلومیت امام علی (ع) در میان یاران و مردمان عصر خویش این است که حضرت را نشناختند، ایشان را با دیگران مقایسه کردند و تا زمانی که مجبور نشدند سراغ ایشان برای پذیرش حکومت نرفتند. آنان حرف امام (ع) را نمی‌فهمیدند و درک نمی‌کردند که امام به دنبال چه چیزی هستند.

مختاری با تصریح اینکه امام (ع) به دنبال تربیت کارگزاران حکومتی هم بودند، افزود: آموزه‌های ایشان در نهج‌البلاغه خطاب به مقامات سیاسی و قضایی و ... مؤید همین مطلب است و ایشان نهایت تلاششان را به خرج دادند تا هدف و آرمان والای را برای همگان تعریف کنند. ایشان انسان می‌سازند و اهداف متعالی را برایشان تدارک می‌بینند. مثلاً در خطبه ۷۷ نهج‌البلاغه ویژگی‌های یک انسان کامل را بر می‌شمارند که بسیار جای تأمل دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد در پایان بیان کرد: جای تأسف دارد ما آنچنان که باید، هنوز شخصیت و آرمان امیرالمومنین (ع) را به خوبی نشناختیم تا در جهت اهداف متعالی ایشان برای انسان و جامعه گام برداریم و بهترین وسیله برای شناخت این شخصیت جامع‌الاطراف بازگشت به نهج‌البلاغه ایشان است.