کشف مواد مخدر از نوع شیشه در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد نعمتی ظهر دوشنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی گزارش واصله به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر خرید و فروش مواد مخدر از نوع شیشه در تبریز موضوع در دستور کار ماموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: ماموران کلانتری ۱۲ عباسی ضمن شناسایی نفرات دخیل در قاچاق مواد مخدر صنعتی در یک عملیات پلیسی تعداد ۲ نفر توزیع کننده مواد مخدر را دستگیر و مقدار ۵۰۰ گرم شیشه و ۴۰ گرم هروئین و ۱ دستگاه خودرو سرقتی مورد استفاده در قاچاق مواد مخدر را کشف کردند.

این مقام انتظامی افزود: متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شدند.