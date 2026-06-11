۱۰۳ کیلوگرم مواد مخدر شیشه در مروست کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رضایی دادستان شهرستان خاتم اظهار کرد: در پی انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد مسیر تردد قاچاقچیان توسط پلیس مواد مخدر شهرستان مروست، محل اختفای این محموله مواد مخدر در یکی از نقاط و مسیرهای شهرستان شناسایی که منتهی به کشف این محموله شد.

رضایی با اشاره به ادامه رسیدگی به این پرونده تصریح کرد: شناسایی و دستگیری متهم یا متهمان مرتبط با این محموله در دستور کار قرار دارد و تحقیقات و اقدامات لازم در این زمینه با جدیت در حال انجام است.

وی همچنین تأکید کرد: دستگاه قضایی با همکاری ضابطان، برخورد قاطع و قانونی با قاچاقچیان و عوامل تهیه و توزیع مواد مخدر را با جدیت دنبال می‌کند و در این زمینه هیچ‌گونه مماشاتی نخواهد داشت.