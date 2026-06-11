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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۲۹

۱۰۳ کیلوگرم مواد مخدر شیشه در مروست کشف شد

۱۰۳ کیلوگرم مواد مخدر شیشه در مروست کشف شد

یزد _ دادستان شهرستان خاتم از کشف بیش از ۱۰۳ کیلوگرم مواد مخدر شیشه در مروست خبر داد و گفت: شناسایی متهمان در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رضایی دادستان شهرستان خاتم اظهار کرد: در پی انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد مسیر تردد قاچاقچیان توسط پلیس مواد مخدر شهرستان مروست، محل اختفای این محموله مواد مخدر در یکی از نقاط و مسیرهای شهرستان شناسایی که منتهی به کشف این محموله شد.

رضایی با اشاره به ادامه رسیدگی به این پرونده تصریح کرد: شناسایی و دستگیری متهم یا متهمان مرتبط با این محموله در دستور کار قرار دارد و تحقیقات و اقدامات لازم در این زمینه با جدیت در حال انجام است.

وی همچنین تأکید کرد: دستگاه قضایی با همکاری ضابطان، برخورد قاطع و قانونی با قاچاقچیان و عوامل تهیه و توزیع مواد مخدر را با جدیت دنبال می‌کند و در این زمینه هیچ‌گونه مماشاتی نخواهد داشت.

کد مطلب 6857359

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