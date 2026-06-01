ضربه پلیس آزادشهر به شبکه توزیع سموم غیرمجاز؛ ۴.۵ تن سم توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن شیخی اظهار کرد: مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز آزادشهر پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی، موفق به شناسایی محل تولید و نگهداری سموم غیرمجاز و خارج از شبکه توزیع در این شهرستان شدند.

وی افزود: مأموران انتظامی پس از هماهنگی با مراجع قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی از این واحد تولیدی، چهار تن و ۵۰۰ کیلوگرم سم غیرمجاز و خارج از شبکه توزیع را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی آزادشهر با اشاره به دستگیری یک متهم در این پرونده، گفت: فرد دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.

شیخی تأکید کرد: پلیس در راستای تحقق اهداف سازمانی و صیانت از سلامت جامعه، با تمام توان با پدیده قاچاق و توزیع کالاهای غیرمجاز مقابله می‌کند و اجازه فعالیت به افراد سودجو و قانون‌گریز را نخواهد داد.