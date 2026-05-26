به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حبیب خدایی روز سه‌شنبه در اعلام جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی کسب خبر ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان مبنی بر اینکه افرادی قصد انتقال مواد مخدر را دارد، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس شهرستان قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: ماموران با بررسی های دقیق و لازم و هماهنگی قضایی، موفق به شناسایی عامل توزیع مواد مخدر شده و متهمین را در یک عملیات پلیسی دستگیر کردند.

سرهنگ حبیب خدایی تصریح کرد: ماموران در بازرسی از خودرو متهم مقدار ۴ و نیم کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک را کشف و متهمین دستگیر شده پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.