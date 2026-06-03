به گزارش خبرگزاری مهر، محمود مسگریان صبح چهارشنبه در حاشیه بازدید اعضای شورای شهر از کتابخانه عمومی و مرکز پژوهشها، اظهار کرد: افزایش سرانه کتابخانهها در سطح شهر، شاخصی مهم برای سنجش میزان فرهیختگی هر شهر است؛ همدان نیز به واسطه برخورداری از پیشینه تاریخی غنی و جایگاه ویژه علما، ادبا و بزرگان، همواره از قطبهای فرهنگی کشور بوده است.
وی با بیان اینکه ماهیت مردمی «شورای شهر» و «نهاد کتابخانههای عمومی» وجه اشتراک مهمی برای همکاریهای دوجانبه است، تصریح کرد: تعامل این دو نهاد میتواند بسیاری از موانع موجود در مسیر ترویج فرهنگ مطالعه را مرتفع کند.
رئیس شورای شهر همدان با تأکید بر ضرورت آیندهنگری در توسعه فضاهای شهری، گفت: شهرکهای در حال توسعه از جمله «شهرک پرواز» نیازمند تأمین سرانههای عمومی از جمله کتابخانه هستند.
وی اضافه کرد: مدیریت شهری باید پیش از استقرار کامل جمعیت در شهرکهای جدید شهر همدان، تدابیر لازم برای فراهمسازی زیرساختهای فرهنگی را در نظر بگیرد وا از نهاد کتابخانهها انتظار میرود پیگیریهای لازم برای ایجاد فضای مطالعاتی در این مناطق را در اولویت قرار دهد.
مسگریان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع پرداخت سهم نیمدرصدی کتابخانهها از درآمدهای شهرداری اشاره کرد و افزود: سال گذشته رقم قابلتوجهی در این زمینه تخصیص یافت و در سال جاری نیز پرداخت این سهم، مورد تأکید جدی شورای شهر است.
وی با بیان اینکه: شهرداری همدان با در اختیار قرار دادن فضاهای مناسب از جمله در مرکز پژوهشها، حامی نهاد کتابخانهها است، افزود: نهاد کتابخانهها میتواند با رایزنی و استفاده بهینه از ظرفیت فرهنگسراها و مجموعههای فرهنگی، مسیر توسعه کتابخوانی را هموارتر کند.
توسعه فضای مجازی به یک چالش جدی تبدیل شده است
عضو شورای اسلامی شهر همدان نیز با اشاره به جایگاه همدان به عنوان یکی از شهرهای دانشمحور، اظهار کرد: یکی از عوامل ماندگاری این شهر کهن در ادوار تاریخ، توجه به علم و دانش بوده است.
نظری با بیان اینکه توسعه فضای مجازی به «انقطاع مطالعه» در جامعه منجر شده است، تصریح کرد: توسعه فضای مجازی به یک چالش جدی تبدیل شده که نیازمند برنامهریزیهای کلان برای بازگرداندن جامعه به مسیر کتابخوانی است.
وی با انتقاد از فاصله ایجاد شده میان محیطهای آکادمیک و کتابخانههای عمومی، گفت: کتاب، پایه و اساس دانش است و متأسفانه شاهد نوعی بیگانگی دانشگاهها با کتابخانهها هستیم که برای رفع این معضل، برگزاری نشستهای مشترک و مداوم میان نهادهای دانشگاهی و کتابخانهها یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
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