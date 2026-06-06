دستگیری سارق خانه باغ در میانه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن رفیعی ظهر شنبه با اعلام این خبر گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت از خانه باغ ها ، دستگیری سارق در دستور کار ماموران پاسگاه انتظامی خاتون آباد قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس پس از هماهنگی قضایی، سارق را در عملیات پلیسی دستگیر و متهم پس از مواجه با مستندات به ۴ فقره سرقت از خانه باغ ها اعتراف نموده و به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان میانه در پایان از مردم خواست ضمن توجه به هشدارهای پلیس، هرگونه مورد مشکوک را بلافاصله به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.