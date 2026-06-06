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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۳

دستگیری سارق خانه باغ در میانه

دستگیری سارق خانه باغ در میانه

میانه- فرمانده انتظامی شهرستان میانه از دستگیری سارق سابقه دار با کشف ۴ فقره سرقت از خانه باغ ها در عملیات ماموران پاسگاه انتظامی خاتون آباد شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن رفیعی ظهر شنبه با اعلام این خبر گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت از خانه باغ ها ، دستگیری سارق در دستور کار ماموران پاسگاه انتظامی خاتون آباد قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس پس از هماهنگی قضایی، سارق را در عملیات پلیسی دستگیر و متهم پس از مواجه با مستندات به ۴ فقره سرقت از خانه باغ ها اعتراف نموده و به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان میانه در پایان از مردم خواست ضمن توجه به هشدارهای پلیس، هرگونه مورد مشکوک را بلافاصله به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 6851859

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