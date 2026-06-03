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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۸

کشف بیش از ۴ کیلوگرم تریاک در مراغه

کشف بیش از ۴ کیلوگرم تریاک در مراغه

مراغه- فرمانده انتظامی مراغه از توقیف یک دستگاه خودرو سواری و کشف ۴ کیلو و ۱۵ گرم تریاک و دستگیری ۲ نفر در این رابطه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ توحید فارسی روز چهارشنبه در تشریح این خبر گفت: در اجرای طرح تشدید مبارزه با توزیع‌کنندگان مواد مخدر، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و پاسگاه خداجو با تحقیقات فنی و اشراف اطلاعاتی از فعالیت افرادی که به صورت عمده در زمینه قاچاق مواد مخدر فعالیت می‌نماید مطلع و موضوع را در دستور کار عملیاتی قرار دادند.

وی افزود: ماموران با انجام اقدامات فنی پلیسی موفق به شناسایی دو عامل اصلی تهیه و توزیع موادمخدر شده که با خودرو سواری سمند در یکی از روستاهای اطراف شهرستان اقدام به توزیع موادمخدر می‌نمایند که با شناسایی کامل سوداگران مرگ با هماهنگی‌ های لازم، تیم های ویژه در محدوده حوزه استحفاظی وارد عمل شدند.

سرهنگ فارسی تصریح کرد: ماموران با شگردهای خاص پلیسی خوردو مربوطه را در روستای مذکور توقیف و در بازرسی از آن مقدار ۴ کیلو ۱۵ گرم موادمخدر از نوع تریاک را کشف کردند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه در این رابطه ۲ نفر دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و خودرو نیز به پارکینگ منتقل شد، خاطرنشان کرد: مبارزه بی‌امان پلیس با سوداگران مرگ و قاچاقچیان موادمخدر در دستور کار بوده و شهروندان می‌توانند اخبار و اطلاعات خود را با شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6848859

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