۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۱۸

دستگیری توزیع کننده ارزهای تقلبی در مراغه

مراغه- فرمانده انتظامی شهرستان مراغه از دستگیری توزیع کننده ارز های تقلبی و کشف ۹۳ قطعه انواع ارز خارجی به همراه اقلام ممنوعه در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ توحید فارسی صبح سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگاران گفت: مأموران کلانتری ۱۱ این شهرستان در یک عملیات هوشمندانه فردی را که در زمینه تهیه و توزیع ارز های تقلبی فعالیت می کرد، مطلع و موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی اظهار داشت: مأموران با اشراف اطلاعاتی و با تحقیقات فنی و پلیسی، متهم را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه پلیسی وی را دستگیر و در بازرسی از آن تعداد ۹۳ قطعه ارز خارجی شامل،۸۸ قطعه اسکناس ۱۰۰ دلاری و ۵ قطعه اسکناس ۱۰۰ ماناتی، همگی مشکوک به جعلی بودن به همراه اقلام ممنوعه شامل: ۱ دستگاه شوکر، ۱ عدد بافور و مقادیر مواد مخدر را کشف کردند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد، خاطرنشان کرد: شهروندان می توانند اخبار و اطلاعات خود را با شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

