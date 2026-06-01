حضور مدیران شهرداری تهران در حسینیه جماران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، همزمان با دوشنبه ۱۱ خردادماه، مراسم تجدید میثاق مدیران ارشد شهری با آرمان‌های امام خمینی (ره) در حسینیه جماران برگزار شد.

در این مراسم معنوی، محمد امین توکلی‌زاده معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، محمد باقر اعلمی مدیرعامل سازمان فرهنگی هنری، معاونان اجتماعی مناطق ۲۲گانه و جمعی از مدیران سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه حضور داشتند. شرکت‌کنندگان در این برنامه با حضور در فضای تاریخی و انقلابی حسینیه جماران، بر پایبندی به اصول و ارزش‌های والای بنیانگذار انقلاب اسلامی و ادامه مسیر خدمت‌رسانی به شهروندان در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی تأکید کردند.